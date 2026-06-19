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'유해가스 추정' 맨홀 작업 중 쓰러진 동료 구하려다 4명 중경상

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신설 오수관 점검 중 차례로 4ｍ 아래 맨홀 들어갔다 사고

맨홀 내부 오수관을 점검하던 4명이 병원으로 이송돼 경찰이 수사 중이다.

19일 전북 진안경찰서 등에 따르면 이날 오전 10시 54분께 진안군 성수면의 한 하수도 정비 사업 현장에서 작업자 4명이 의식을 잃는 사고가 났다.

사고가 난 맨홀. 전북자치도소방본부 제공
사고가 난 맨홀. 전북자치도소방본부 제공

신고를 받고 출동한 소방대원들은 4ｍ 깊이의 맨홀 내 오수관 안에 쓰러져 있던 A(50대)씨 등 4명을 구조했다.

이 중 A씨 등 2명은 의식이 저하된 중증 상태였으며, 나머지 2명은 어지럼증 등 경상을 입어 병원으로 이송됐다.

사고가 난 오수관은 가동하지 않은 신설 관로였다.

 

경찰은 이 내부를 점검하던 1명이 쓰러지자 동료들이 그를 구조하기 위해 차례로 들어갔다가 함께 사고가 난 것으로 보고 있다.

19일 오전 10시 54분께 전북 진안군 성수면에서 하수도 정비 사업을 위해 맨홀 내부에서 오수관 작업을 하던 4명이 의식을 잃고 쓰러지는 사고가 났다. 이들 중 2명은 중상, 2명은 경상을 입어 병원 이송 중이다. 사진은 사고 현장. 연합뉴스
19일 오전 10시 54분께 전북 진안군 성수면에서 하수도 정비 사업을 위해 맨홀 내부에서 오수관 작업을 하던 4명이 의식을 잃고 쓰러지는 사고가 났다. 이들 중 2명은 중상, 2명은 경상을 입어 병원 이송 중이다. 사진은 사고 현장. 연합뉴스

해당 공사는 진안군이 발주했으며, A씨 등은 한 업체에 소속된 것으로 확인됐다.

경찰 관계자는 "맨홀 안으로 들어갔다가 유해가스에 의해 사고가 난 것으로 보인다"며 "작업자가 속한 업체 등을 상대로 경위를 조사할 예정"이라고 말했다.

<연합>


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