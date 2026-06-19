'유해가스 추정' 맨홀 작업 중 쓰러진 동료 구하려다 4명 중경상

맨홀 내부 오수관을 점검하던 4명이 병원으로 이송돼 경찰이 수사 중이다.



19일 전북 진안경찰서 등에 따르면 이날 오전 10시 54분께 진안군 성수면의 한 하수도 정비 사업 현장에서 작업자 4명이 의식을 잃는 사고가 났다.

사고가 난 맨홀. 전북자치도소방본부 제공

신고를 받고 출동한 소방대원들은 4ｍ 깊이의 맨홀 내 오수관 안에 쓰러져 있던 A(50대)씨 등 4명을 구조했다.



이 중 A씨 등 2명은 의식이 저하된 중증 상태였으며, 나머지 2명은 어지럼증 등 경상을 입어 병원으로 이송됐다.



사고가 난 오수관은 가동하지 않은 신설 관로였다.

경찰은 이 내부를 점검하던 1명이 쓰러지자 동료들이 그를 구조하기 위해 차례로 들어갔다가 함께 사고가 난 것으로 보고 있다.

19일 오전 10시 54분께 전북 진안군 성수면에서 하수도 정비 사업을 위해 맨홀 내부에서 오수관 작업을 하던 4명이 의식을 잃고 쓰러지는 사고가 났다. 이들 중 2명은 중상, 2명은 경상을 입어 병원 이송 중이다. 사진은 사고 현장. 연합뉴스

해당 공사는 진안군이 발주했으며, A씨 등은 한 업체에 소속된 것으로 확인됐다.



경찰 관계자는 "맨홀 안으로 들어갔다가 유해가스에 의해 사고가 난 것으로 보인다"며 "작업자가 속한 업체 등을 상대로 경위를 조사할 예정"이라고 말했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지