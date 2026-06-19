"개표상황표 날짜 오류” 최민호 세종시장, 선거무효 소청 제기…선관위 "설정 착오"

세종시장 재선 도전 나섰다가 낙선한 최민호 세종시장이 중앙선거관리위원회에 선거무효 소청을 제기했다.

19일 세종시에 따르면 최 시장은 전날 세종시청에서 기자회견을 열고 “세종시내 일부 투표소의 개표 상황표에 의문이 있어 불가피하게 중앙 선관위에 선거무효 소청을 하게 됐다”고 말했다.

최 시장은 “개표상황표 상단에 투표지 분류 개시 시각이 2026년 5월 12일 날짜·시각으로 인쇄돼 있었다”며 “반면 동일 문서 하단의 선거관리위원장 개표 상황 공표 시각은 수기로 6월 3일로 기재돼 있었는데 한 두 곳이 아니다”라고 했다.

최 시장은 이어 “조치원읍 제3 투표소, 도담동 제2 투표소, 소담동 제3 투표소 등에서 실제 개표일과 무관한 날짜와 시각이 투표지 분류 개시 시각으로 인쇄됐다”며 “해당 문서가 어떤 이유와 경위로 작성되고 사용됐는지, 또 이런 개표 상황이 다른 투표소에서는 발생하지 않았는지 선관위의 명확한 설명이 필요하다”고 지적했다.

최 시장은 그러면서 “선거의 공식 문서에서 동일한 형태의 의문이 반복적으로 확인됐다면 투명하게 검증하는 것이 민주주의 절차에 부합한다”면서 “선거와 투표는 무결점 절차와 결과 공표로써만이 권리와 신뢰를 담보할 수 있다. 이런 작은 의문도 해소돼야 한다”고 강조했다.

최민호 세종시장이 공개한 개표상황표. 상단 투표지 분류 개시 시각에 2026년 5월12일 21시로 표시돼 있다. 최민호 세종시장 제공

세종시 선관위 측은 투표지 분류기 시간 설정 오류로 벌어진 일이라고 해명했다.

선관위 관계자는 “분류기를 처음 켜서 세팅했을 때 시간 설정이 정확히 안 된 것 같다”며 “분류기 11대 중 1대가 그렇게 된 것을 개표일 당일 오후 10시50분쯤 발견해서 수정 후 재분류하고 공표했다”고 설명했다. 이 관계자는 이어 “최 시장이 제기한 것은 재분류 전에 게시한 자료로 개표상황표에 ‘재분류’라고 표시까지 하고 공표했는데 그에 대해선 말을 안한 것”이라며 “재분류한 후 개표 수는 이상 없이 동일했다”고 덧붙였다.

최민호 시장은 6·3 지방선거에서 조상호 더불어민주당 세종시장 당선인인에 패해 재선에 실패했다. 임기는 이달 말까지다.

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