덱스 "당분간 쉰다…방향 고민"

방송인 덱스가 유튜브 활동을 잠정 중단한다고 밝혔다.

18일 유튜브 채널 '덱스101'에는 '7년 유튜브 여정의 쉼표를 찍겠습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

방송인 덱스. 유튜브 캡처

덱스는 "당분간 쉬게 됐다. 내부적으로는 이미 이야기를 마쳤다"며 "이유는 여러 가지다. 개인적인 컨디션 문제도 있고, 여러 상황을 종합적으로 고려했을 때 더 좋은 모습을 보여드리기 위해서는 지금 쉬는 게 맞는 것 같다"고 말했다.

이어 "사실 쉬어가는 것이 아쉽기는 하다"며 "팀원들과의 호흡도 좋고, 유튜브를 하면서 가장 재미있게 활동하고 있었다"고 했다.

덱스는 "확실히 올해 안에 복귀할 것 같지는 않다"면서 "이렇게 쉬어가는 게 처음이라 두려움도 있다. 이 업계는 한두 달만 쉬어도 쉽게 잊힐 수 있는데 그만큼 큰 결정을 한 것"이라고 했다.

그러면서 "결정을 내리는 데 고민이 길지는 않았다. 쉬어야 하는 이유가 명확했기 때문"이라며 "더 늦기 전에 내가 가장 잘하는 것이 무엇인지, 어떤 방향으로 나아가야 할지 고민할 시간이 필요하다"고 덧붙였다.

<뉴시스>

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