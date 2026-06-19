김여정 “비핵화는 불퇴의 선” 반발에…통일부 “단계적·실현 가능 방안 도출”

정부는 19일 북한 김여정 총무부장이 주요 7개국(G7) 정상회의 공동성명 관련 담화를 낸 데 대해 “기존의 비핵화 불가 입장을 다시 한번 재확인한 것”이라고 평가했다. 김 부장은 지난 18일 조선중앙통신을 통해 낸 담화에서 G7 공동성명이 ‘북한의 완전한 비핵화’를 촉구한 데 대해 “‘비핵화’는 절대로 넘어설 수 없는 불퇴의 선”이라며 핵보유를 정당화했다.

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장윤정 통일부 부대변인은 이날 정부서울청사에서 열린 브리핑에서 “정부는 핵 없는 한반도를 실현하기 위해 현실에 입각해 서로 수용할 수 있는 단계적이고 실현 가능한 방안을 도출해 나간다는 입장에 변함이 없다”고 강조했다.

도널드 트럼프 미국 대통령 등 G7 정상들은 17일(현지시간) 공동성명에서 “우리는 북한의 핵 및 탄도미사일 프로그램에 대해 깊은 우려를 표명한다”며 “유엔 안전보장이사회 결의에 따라 북한의 완전한 비핵화를 실현하겠다는 우리 의지를 재확인한다”고 발표했다. G7은 매년 정상회의 공동성명이나 외교장관 성명을 통해 북한의 핵·미사일 개발을 규탄하고, 북한의 비핵화를 촉구하는 입장을 반복적으로 밝혀왔다.

김 부장은 전날 조선중앙통신을 통해 낸 담화에서 “미국을 비롯한 서방국가들은 조선민주주의인민공화국(조선)에 대한 무근거한 정치적 비난수사를 남발하면서 시대착오적인 ‘비핵화’ 주장을 또다시 반복했다”며 “세계의 평화와 안전, 국제핵전파방지제도를 파괴하는 주범인 G7은 조선의 주권적 선택을 논할 자격도, 거스를 권리도 없다”고 비난했다.

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