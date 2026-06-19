[월드컵] 홍명보호, 조 1위 경쟁 멕시코 상대로 전반 0-0 맞서

홍명보호가 2026 북중미 월드컵 두 번째 경기에서 멕시코와 전반까지 0-0으로 맞서고 있다.



홍명보 감독이 지휘하는 한국 축구대표팀은 19일(한국시간) 멕시코 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 멕시코와의 대회 조별리그 A조 2차전에서 0-0을 기록하며 하프타임을 맞이했다.

18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기. 손흥민이 멕시코 골키퍼 라울 랑헬을 앞에 두고 크로스를 시도하고 있다. 연합뉴스

홍 감독은 체코전과 거의 동일한 선발 전열을 내세웠다.



이태석(빈) 대신 김문환(대전)이 선발로 나선 것 외에는 변화가 없었다. 김문환은 오른쪽 윙백을 맡았고, 체코전에서 오른쪽이었던 설영우(즈베즈다)는 왼쪽 윙백으로 옮겼다.



손흥민(LAFC)을 필두로 이재성(마인츠)과 이강인(파리 생제르맹)이 좌우 공격을 맡는 삼각편대가 가동됐다.



중원은 황인범(페예노르트)과 백승호(버밍엄시티)가 지켰다.



이기혁(강원), 김민재(뮌헨), 이한범(미트윌란)이 최후방을 지켰고, 골키퍼 장갑은 김승규(도쿄)가 꼈다.



하비에르 아기레 감독이 지휘하는 멕시코 공격진에는 1차전에서 나란히 한 골씩을 넣은 훌리안 키뇨네스, 라울 히메네스가 포진했다.

대한민국 축구국가대표팀 김민재가 18일(현지시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 2차전 대한민국과 멕시코의 경기에서 헤딩을 하고 있다.

1차전에서 퇴장을 당해 이날 경기에 뛸 수 없는 핵심 센터백 세사르 몬테스 대신 수비형 미드필더가 본업인 에드손 알바레스가 수비진에 섰다.



치열하게 맞선 두 팀은 전반 초반 한 번씩 위협적인 장면을 연출했다.



전반 16분 손흥민이 침투 패스를 받아 골키퍼 키를 넘기는 슈팅으로 연결하자 멕시코 수비수 에드손 알바레스가 공이 골라인을 넘기 전 오버헤드킥으로 힘겹게 걷어냈다. 이어 손흥민이 오프사이드 위치에 있었다는 판정이 나왔다.



전반 20분에는 로베르토 알바라도의 대각선 크로스를 쇄도하던 훌리안 키뇨네스가 헤더로 마무리한 것이 김승규의 선방에 막혔다.



멕시코 공격수들은 한국의 압박을 좀처럼 뚫어내지 못했다. 멕시코 뒷공간을 자주 노린 한국 공격수들은 오프사이드를 여러 번 범했다.



물 보충 휴식 뒤 한국이 공을 점유하는 시간이 많아졌으나 결정적 슈팅 장면은 좀처럼 만들어내지 못했다.



전반 41분 왼쪽을 파고든 설영우가 시도한 슈팅은 골대 밖으로 많이 빗나갔다. 한국의 첫 슈팅이었다.



이강인이 전반 4분 상대 선수 발을 밟았다가 옐로카드를 받은 것은 후반전 불안 요소다.

한민국 축구국가대표팀 홍명보 감독이 18일(현지시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 2차전 대한민국과 멕시코의 경기를 지켜보고 있다. 왼쪽은 몸푸는 황희찬, 오현규.

이 경기 승자는 3차전 결과와 관계없이 조 1위를 확정한다.



1차전에서 한국은 체코에 2-1로 역전승했고, 멕시코는 남아프리카공화국에 2-0으로 이겼다.



이날 앞서 열린 A조 다른 경기에서는 체코와 남아공이 1-1로 비겼다.



경기 전 기준으로 국제축구연맹(FIFA) 랭킹에서 한국은 21위, 멕시코는 13위다.



한국은 상대 전적에서 멕시코에 4승 3무 8패로 뒤진다. 특히 2006년 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에서 가진 평가전 1-0 승리 이후 무려 20년 동안 4차례 맞대결에서 한 번도 못 이겼다.



월드컵 무대에서는 1998년 프랑스 대회와 2018년 러시아 대회에서 두 번 만나 모두 패했다.

<연합>

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