해커스공무원, 지방직 9급 시험 직후 합격예측 풀서비스 운영

6월 20일(토) 지방직 9급 공무원 시험이 시행되는 가운데, 공무원 시험 교육 브랜드 해커스공무원이 시험 직후 자신의 합격 가능성을 확인할 수 있는 ‘지방직 9급 합격예측 풀서비스’를 운영한다고 밝혔다.

지방직 9급 시험은 응시 인원이 많은 만큼 시험 직후 수험생들의 관심사가 합격 가능성 확인에 집중된다. 이에 해커스공무원은 시험 종료 직후 실시간 합격컷과 가답안, 성적 분석 서비스를 제공해 수험생들이 보다 구체적으로 자신의 위치를 확인할 수 있도록 지원한다.

해커스공무원 지방직 9급 합격예측 풀서비스는 답안만 입력하면 자동 채점이 진행되는 채점 시스템을 제공한다. 특히 가산점과 조정점수까지 반영한 합격예측 데이터를 바탕으로 기술직·행정직을 포함한 전 직렬 합격컷을 제공해 보다 세부적인 결과를 확인할 수 있도록 구성됐다.

실시간으로 업데이트되는 합격컷 알림 서비스도 운영한다. 새로운 합격컷이 발표될 경우 문자 알림을 통해 확인할 수 있으며, 합격 가능권·유력권·확실권 등 구간별 분석 정보를 제공해 자신의 합격 가능성을 확인할 수 있다. 또한, 예상 등수 변동과 합격컷 변동을 자동으로 안내하는 알림 서비스를 통해 수험생들은 변화하는 합격권 현황을 확인할 수 있다.

아울러 과목별·문항별 난이도 분석 서비스도 제공한다. 수험생들은 자신의 성적뿐 아니라 전체 응시생 데이터를 기반으로 한 분석 결과를 통해 어떤 과목이 점수 변동에 영향을 줬는지, 어느 영역에서 상대적으로 강점이 있었는지를 확인할 수 있다.

또한 전국 단위 경쟁자 정보 분석 서비스도 제공한다. 수험생들은 자신의 점수가 전체 응시자 중 어느 위치에 해당하는지 확인할 수 있으며, 직렬별 경쟁 상황과 예상 합격선까지 종합적으로 살펴볼 수 있다. 이와 함께 최근 채점한 유저들의 점수 현황을 확인할 수 있어 응시자 점수 분포를 참고할 수 있으며, 최근 전 과목 상위 10% 응시생들의 평균 점수도 제공해 자신의 성적 수준을 비교할 수 있도록 했다.

시험 종료 이후에는 해커스공무원 강사진이 진행하는 라이브 총평 및 해설강의가 진행된다. 영어 비비안, 행정법 김대현, 국어 신민숙, 행정학 서현, 한국사 이중석 등 해커스공무원 강사진이 시험 직후 출제 경향과 난이도를 분석하고, 주요 문항 해설과 향후 학습 방향까지 제시할 예정이다.

또한 시험 당일 합격예측 풀서비스 이용자를 대상으로 참여 혜택 이벤트도 진행한다. 일정 시간 내 채점 및 응시 인증을 완료한 수험생에게는 추첨 또는 제공 조건에 따라 각종 모바일 상품권이 제공되며, 시험 당일 채점 참여자에게는 장학 혜택 이벤트 응모 기회도 제공할 예정이다.

해커스공무원은 그동안 국가직·지방직 공무원 시험 합격예측 서비스를 운영하며 68개 직렬에서 합격예측 결과를 제공해 왔다고 설명했다. 이를 바탕으로 올해 지방직 9급 시험에서도 세부적인 합격예측 데이터를 제공할 계획이다.

해커스공무원 관계자는 “시험이 끝난 직후 수험생들이 가장 궁금해하는 것은 단순한 점수가 아니라 자신의 현재 위치와 실제 합격 가능성”이라며 “수험생들이 불안함 대신 객관적인 데이터를 통해 다음 단계를 준비할 수 있도록 합격예측 서비스를 제공하는 데 집중했다”고 전했다.

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