아이폰 18 프로 200만원 예상…휴대폰이 이 가격이라고?

오는 9월 출시 예정인 애플의 차세대 스마트폰 '아이폰18 프로'의 가격이 200만원에 육박할 수 있다는 전망이 나왔다.

업계에서는 아이폰18 프로 가격이 큰 폭으로 오를 가능성이 제기되면서 소비자 부담도 한층 커질 것으로 보고 있다.

애플의 스마트폰 '아이폰 17시리즈'. 연합뉴스

팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)는 17일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)과의 인터뷰에서 아이폰을 비롯한 자사 제품의 가격 인상 가능성을 시사했다.

쿡 CEO는 “안타깝게도 가격 인상은 불가피하다”며 “우리에게 전가되는 엄청난 인상분을 최소화하고 소비자를 보호하기 위해 최선을 다했지만 상황이 감당할 수 없는 수준이 됐다”고 말했다.

그는 구체적인 인상 시점과 규모, 대상 제품에 대해선 공개하지 않았다.

애플이 자사 제품의 가격을 인상하는 배경에는 인공지능(AI) 수요 폭증이다.

구글·마이크로소프트·메타플랫폼·아마존 등 주요 빅테크들은 작년부터 AI 설비투자를 대폭 늘리면서 D램과 낸드 가격이 모두 4배로 뛰었다.

리서치 업체 테크인사이트는 2027년까지 메모리 가격 상승세가 이어질 것으로 전망했다.

쿡 CEO는 “소비자들은 기기를 원하는 시점인데 공급은 부족한 상황이며, 메모리 업체들은 엄청난 가격 인상을 단행하고 있다”며 “소비자 제품에 합리적인 메모리 가격과 공급이 돌아와야 한다”고 강조했다.

그는 현재의 메모리 공급 부족 사태에 대해 “이것은 100년 만의 홍수다. 어떤 분야에서도 이런 가격 폭등과 공급 부족 사태를 본 적이 없다”고 덧붙였다.

팀 쿡 애플 최고경영자(CEO). 연합뉴스

업계에서는 오는 9월 폴더블 아이폰을 포함한 아이폰 18 시리즈 출시에 맞춰 본격적인 가격 인상이 이뤄질 것으로 보고 있다.

앞서 애플은 지난달 맥 미니 시작가를 올린 바 있어 맥과 아이패드 등 다른 하드웨어 제품군의 가격 인상은 그 이전에 이뤄질 것이라는 예상도 나온다.

테크인사이트의 분석에 따르면 아이폰17 프로 기준 D램(12GB) 원가는 39달러, 낸드(256GB)는 13달러였으나 아이폰18 프로에서는 각각 145달러, 51달러로 급등할 것으로 전망된다.

부품·제조 원가가 582달러에서 726달러로 25%나 오르는 것으로, 아이폰17 프로(1099달러)와 같은 수준의 마진(47%)을 유지하려면 판매가를 1371달러로 올려야 한다.

WSJ는 애플의 통상적인 가격 책정 방식을 적용할 때 아이폰18 프로 시작가가 1299달러(약 198만원)가 될 것이라고 분석했다. 이는 아이폰17 프로 시작가(1099달러)보다 200달러(18%) 오른 가격이다.

한편, 모건스탠리는 D램 생산능력이 2027년까지 30% 증가해도 AI용 고부가 메모리의 우선 공급으로 소비자 기기용은 수요 대비 최대 15% 부족할 것으로 분석했다.

또한 올해 스마트폰·PC 가격이 미국에서 평균 15% 오를 것으로도 예상했다.

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