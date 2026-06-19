솔타메디칼코리아, TNH 베가스CRM 기반 Thermage® FLX 상담 솔루션 운영

좌측부터_TNH 이판호 대표, 솔타메디칼코리아 한상진 대표

피부과학 및 미용의학 분야 기업 솔타메디칼코리아 유한회사(대표이사 한상진, 이하 솔타메디칼코리아)가 병·의원 운영 통합 솔루션 기업 티엔에이치(대표 이판호, 이하 TNH)와 손잡고 Thermage® FLX 디지털 상담 솔루션 구축에 나섰다.

양사는 TNH의 베가스CRM을 바탕으로 Thermage® FLX 시술 전 얼굴형이나 부위별 노화 정도에 따른 맞춤 시술 상담을 위한 디지털 툴을 병·의원 전자차트 환경에서 관리할 수 있도록 하는 프로젝트를 공동 추진했으며, 6월 18일 공식 운영에 돌입했다.

TNH의 베가스CRM은 이미 국내 다수 병·의원에서 활용 중인 의료 IT 플랫폼으로, 이번 협업을 통해 디지털 상담 환경과 의료진 워크플로우 측면에서의 활용도가 더 확대될 것으로 보인다.

좌측부터 TNH, 조준현 부사장, TNH 이판호 대표, 솔타메디칼코리아 한상진 대표, 솔타메디칼코리아 마케팅 이나희 팀장)

이번 협업은 의료진과 환자 간 상담 과정의 효율성을 높이고, 시술 계획을 보다 직관적으로 전달할 수 있는 환경을 마련하기 위해 추진됐다. 최근 개인 맞춤형(Custom Thermage®) 시술 수요가 증가함에 따라, 상담 단계에서 시술 부위와 디자인을 시각적으로 표현할 수 있는 디지털 기반 상담 도구에 대한 필요성이 커지고 있는 점이 반영됐다.

협업을 통해 도입한 Thermage® FLX 드로잉 차트 앱은 태블릿 기반으로 구현되어, 의료진과 환자 간 상담 과정에서 시술 계획과 디자인을 직관적으로 설명할 수 있도록 지원한다. 상담 이후에는 해당 내용을 이미지 및 PDF 형태로 저장·활용할 수 있어, 실제 의료 현장에서의 활용성과 편의성을 고려했다.

환자 개인정보를 별도로 저장하거나 보관하지 않도록 설계되어, 보안 측면을 고려한 것도 특징이다. 또한 병원 내 다수의 의료진이 동시 접속하더라도 별도의 디바이스 제한 없이 사용할 수 있도록 개발됐다.

TNH의 베가스CRM은 국내 피부·미용·성형외과 분야에서 활용되고 있는 클라우드 기반의 EMR·CRM 통합 솔루션으로, 현재 전국 1,800곳 이상의 병·의원에서 사용 중이다. 특히 클라우드 기반 EMR(전자의무기록)과 CRM 통합 구조를 바탕으로 접수, 상담, 시술, 사후 관리까지 이어지는 병·의원 운영 전반의 워크플로우를 디지털화하며 의료진의 운영 과정에 활용되고 있다.

솔타메디칼코리아 한상진 대표는 “이번 협업은 시술 전 상담 단계에서 환자별 맞춤 시술에 대한 니즈를 반영할 수 있는 디지털 툴을 제공해 상담 경험을 개선하는 데 목적이 있다”며 “앞으로도 실제 의료 현장의 니즈를 반영한 디지털 기반 지원 활동을 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

TNH 관계자는 “의료진이 상담 단계에서부터 시술 디자인을 정교하게 시각화함으로써 환자와의 소통을 돕고, 상담 과정에서 활용할 수 있는 디지털 도구를 제공하는 데 중점을 뒀다”고 밝혔다.

이어 “실제 병원 환경에서 활용도 높은 디지털 솔루션 제공을 위해 지속적으로 협업을 이어갈 예정”이라고 전했다.

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