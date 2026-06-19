박명수, 꿈에 그리던 메인 MC… "전현무 멕시코에서 못 오게 할 것"

박명수가 꿈에 그리던 메인 MC가 되어 시청자들과 만났다. KBS 사장님 귀는 당나귀 귀 제공

박명수가 꿈에 그리던 메인 MC가 되어 시청자들과 만났다.

21일 방송되는 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'의 기존 MC인 전현무는 KBS '2026 FIFA 북중미 월드컵' 캐스터로 발탁돼 잠시 자리를 비운 가운데, 그동안 '메인 MC'를 향한 야심을 드러내 온 박명수가 드디어 전현무의 자리를 차지했다.

박명수는 "지난 2024년 보스로 굴러들어온 제가 드디어 박힌 돌 전현무를 빼내고 메인 MC가 됐다"라며 감격에 빠졌다.

평소에 전현무가 마음에 안 들었다던 박명수. KBS 사장님 귀는 당나귀 귀 제공

이어 박명수는 "현무 마음에 안 들었다. 내가 오늘부터 잘해볼 것"이라며 자신만만한 출사표를 던졌다. 김숙이 "현무가 다음 주에 돌아오는 것 아니냐"라고 웃자, 박명수는 "한 번 잡은 자리는 절대 안 놓는다. 전현무 멕시코에서 못 오게 하겠다"고 비장하게 말했다.

그러면서 박명수는 멕시코에 간 전현무에게 "현무야 영원한 건 절대 없어"라며 영상 편지를 띄우면서 메인 MC 등극을 자축하는 한편, 절대 이 자리를 떠나지 않겠다는 각오를 다졌다.

하지만 스튜디오를 완벽히 장악하겠다는 박명수의 포부와는 달리, 김숙은 "나는 갑자기 현무가 보고 싶어"라며 애절한 마음을 드러내기도 했다.

KBS '2026 FIFA 북중미 월드컵' 캐스터로 발탁돼 잠시 자리를 비운 전현무. 뉴시스

이에 더해 김숙은 박명수가 호들갑을 떨며 리액션을 할 때마다 김숙이 "현무야 언제 와?"라고 말하는 등 전현무를 향한 그리움이 만연했다.

스튜디오에서는 자연스레 전현무를 향한 애정 섞인 언급과 새로운 메인 MC의 욕심이 맞부딪히는 구도가 형성됐다.

이에 박명수는 "현무 얘기 그만"이라며 전현무 언급 금지령을 내리기도 했다.

과연 박명수가 이번 기회에 전현무의 빈자리를 온전하게 채우며 ‘사당귀’의 메인 MC로 존재감을 입증할 수 있을지 관심이 쏠린다.

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