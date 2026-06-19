허민 유산청장, 유네스코 총회서 무형유산 협약 개선 필요성 강조

국가유산청이 유네스코 무형유산보호협약 총회에서 협약 운영의 투명성과 효율성을 높이기 위한 제도 개선 필요성을 강조했다.

국가유산청은 대한민국 대표단이 17일부터 18일까지 프랑스 파리 유네스코 본부에서 열린 제11차 유네스코 무형유산보호협약 당사국 총회에 참석했다고 19일 밝혔다.

무형유산보호협약 당사국 총회는 2003년 채택된 유네스코 무형유산보호협약의 최고 의사결정기구다. 이번 총회에는 협약 당사국과 유네스코 관계자, 정부간위원회 자문기구, 국제기구 관계자 등 600여 명이 참석했다.

총회에서는 정부간위원회 활동 보고와 협약 운영지침 개정, 무형유산기금 운영 방안 등 협약 이행과 관련한 주요 현안이 논의됐다. 허민 청장을 비롯한 대한민국 대표단은 협약 운영지침 개정과 무형유산기금 운영 관련 의제 발언을 통해 협약 운영의 투명성과 효율성을 높이는 제도 개선이 필요하다고 밝혔다. 특히 유네스코 인류무형유산 등재 신청과 정기보고 절차의 효율성, 신뢰성을 높이는 방향으로 협약 이행체계를 발전시켜야 한다고 제안했다.

또 무형유산기금이 개발도상국의 무형유산 보호 역량 강화를 위한 핵심 수단이라고 강조했다. 공동체 중심의 보호 활동, 지식 공유, 청년 참여 확대 등 협약의 미래 과제에 대응하기 위한 국제협력과 지속적인 지원의 필요성도 밝혔다.

국가유산청은 앞으로도 유네스코 무형유산보호협약의 충실한 이행과 국제협력 강화를 통해 무형유산의 보호와 전승에 기여할 계획이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지