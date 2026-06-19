퇴임 2주 앞둔 종로구청장, 종묘앞 ‘세운4구역’ 재개발 인가

퇴임을 앞둔 국민의힘 소속 정문헌 서울 종로구청장이 세운4구역 재개발사업 사업시행계획안을 인가했다. 세운4구역은 유네스코 세계유산인 종묘 앞 경관 훼손 논란이 일었던 곳으로, 이번 6·3지방선거에서 승리한 더불어민주당 소속 유찬종 종로구청장 당선인이 최근 사업 인가 절차를 전면 중단하라는 입장을 구청에 전달한 바 있다.

서울 종묘와 세운4구역 전경. 연합뉴스

19일 서울시에 따르면 종로구는 전날 세운4구역 사업시행계획 변경 인가를 했다고 시에 통보했다. 앞서 유 당선인은 자신이 취임하는 7월 이전에 세운4구역 사업을 인가하면 담당 공무원의 감사와 책임 추궁을 검토하겠다는 의사를 종로구에 전했지만, 퇴임을 약 2주 앞둔 정 구청장이 직접 결재한 것으로 전해졌다.

시와 종로구의 결정은 국가유산청의 행정 명령과 배치돼 논란이 예상된다. 유산청 역시 종묘 경관 훼손을 이유로 각종 행정 조치를 동원하며 재개발을 반대하고 있다.

유산청은 지난 5월 세운4구역 재개발이 종묘에 악영향을 미치지 않는지 세계유산영향평가를 받은 뒤 사업시행인가 절차를 진행하라며 시와 구에 ‘세계유산 종묘와 그 역사문화환경 보호에 필요한 조치 이행 명령’ 공문을 보냈다.

세운4구역 건축물 높이 관련 이미지 비교. 서울시 제공

세운4구역은 부족한 사업성을 보완하기 위해 시가 고도 제한을 종로변은 기존 55m에서 98.7m로, 청계천변은 71.9m에서 141.9m로 대폭 완화해 사업을 추진 중이다. 유산청은 세운4구역에 들어설 고층 건물이 종묘에서 바라보는 경관을 훼손할 우려가 있다며 세계유산영향평가를 선행하라고 주장했다.

시는 세운4구역이 종묘 경계에서 180m가량 떨어져 있어 역사문화환경 보존지역(100m 이내)이 아니라며 영향평가 없이 사업을 추진하고 있다. 시는 영향평가를 받으면 사업이 크게 지연될 것을 우려하고 있다.

시가 안전영향평가를 조건부 의결한 데 이어 이번 종로구의 결정이 고시·공고까지 이뤄지면 세운4구역 개발을 위한 행정 절차는 유산청 자문기구인 국가유산위원회의 매장유산 심의만 남는다. 유산청이 인가를 직권 취소하거나 철회를 요구할 가능성도 점쳐진다.

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