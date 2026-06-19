홍명보 감독의 ‘믿음의 축구’는 손흥민 원톱 카드를 한 번 더 내밀었다… A조 1위 가릴 멕시코전 선발 라인업 공개 [과달라하라 IN SEGYE]

[과달라하라=남정훈 기자] 야구계에선 김경문 감독의 ‘믿음의 야구’가 있다면 축구에는 홍명보 감독의 ‘믿음의 축구’가 있다. 홍명보 감독이 A조 1위를 결정짓는 멕시코전에서 또 한 번 손흥민(LAFC) 원톱 카드를 내세운다.

홍명보 감독은 19일(한국시간) 오전 10시 멕시코 할리스코주 사포판의 에스타디오 아크론에서 열리는 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전 멕시코와의 맞대결에 앞서 손흥민을 공격진 최전방에 내세우는 선발 라인업을 공개했다.

체코전과 비교하면 왼쪽 윙백에만 이태석(오스트리아 빈) 대신 김문환(대전)이 나설뿐, 나머지 10명은 똑같다. 골키퍼 장갑은 김승규(도쿄)가 끼고, 스리백에는 이기혁(강원)과 김민재(바이에른 뮌헨), 이한범(미트윌란)이 나선다. 중원에는 체코전 1골 1도움으로 역전승의 일등공신이었던 황인범(페예노르트), 그의 파터느 자리에는 백승호(버밍엄시티)가 나선다. 좌우 윙백에는 김문환이 이번 월드컵 첫 출전에 나서며 오른쪽에는 설영우(즈베즈다)가 다시 한 번 출격한다.

공격 2선에는 이재성(마인츠)-이강인(파리 생제르맹)이 좌우에 출격해 손흥민을 봐좌한다. 체코전에서 슈팅 6개를 때렸으나 득점에는 실패했던 손흥민이 다시 한 번 원톱 스트라이커로 나서 월드컵 통산 네 번째 골에 도전한다. 이날 손흥민이 골을 터뜨리면 안정환, 박지성을 제치고 한국인 월드컵 최다골 신기록을 세운다.

체코전 역전 결승골의 주인공 오현규(베시타시)는 벤치에서 출발한다. 오현규의 골 감각이 절정에 다다른 만큼, 이날 멕시코전에 오현규가 원톱으로 나서고 손흥민이 왼쪽 윙포워드로 나서는 라인업을 들고나오지 않을까 하는 기대도 모았지만, 홍명보 감독의 선택은 손흥민 원톱 카드였다. 과연 손흥민 원톱 카드가 어떤 결과를 가져올지 귀추가 주목된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지