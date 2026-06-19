체감온도 33도 무더위 이어지다가 전국에 장마처럼 비

19일 무더위가 이어지다가 밤부터 전국에 장마처럼 비가 내리겠다.



기존에 유입된 고온다습한 공기가 남아 이날 낮도 대부분 지역 기온이 30도 이상으로 오르고, 체감온도가 31도 안팎에 달하겠다. 서울 일부 등 수도권과 경북내륙의 폭염주의보가 내려진 지역은 체감온도가 33도 이상까지 치솟겠다.



오전 8시 현재 주요 도시 기온은 서울 26.0도, 인천 23.6도, 대전 24.9도, 광주 24.7도, 대구 25.5도, 울산 24.7도, 부산 24.4도 등 이미 25도 안팎까지 올라가 있다.



낮 최고기온은 전국적으로 25도에서 33도 사이에 분포하겠다.



중국 상하이 쪽에서 기압골이 다가오고 정체전선과 전선상 발달한 저기압이 북상해오면서 전국에 비가 오겠다.



비는 제주에서 시작해 늦은 오후 호남, 밤 전국으로 확대된 뒤 20일 오후까지 전국적으로 내리겠다. 이후 중부지방·경북·제주는 20일 밤, 강원산지·동해안은 21일 낮까지 강수가 계속되겠다.



저기압에서 반시계방향으로 부는 바람에 고온다습한 바람이 강하게 불며 강수량이 많고 또 집중호우가 내리겠다.



예상 강수량은 제주 50∼180㎜(중산간·산지 최고 250㎜ 이상), 강원산지·강원동해안·광주·전남 50∼100㎜(강원산지·강원동해안·전남남부서해안·남해안·지리산 부근 최고 120㎜ 이상), 수도권·강원내륙·충청·전북·부산·울산·경남·대구·경북·울릉도·독도 30∼80㎜(부산·울산·경남남해안과 지리산 부근 최고 100㎜ 이상), 서해5도 20∼60㎜이다.



제주산지·중산간은 이날 밤부터 20일 오전 사이 시간당 50㎜ 이상씩 비가 쏟아지기도 하겠다. 같은 시간 산지·중산간·북부를 제외한 지역엔 시간당 30∼50㎜, 북부에는 시간당 20∼30㎜씩 호우가 올 때가 있겠다.



수도권을 비롯해, 제주를 제외한 전국 대부분 지역엔 20일 새벽에서 오전까지 시간당 20∼30㎜(남해안과 지리산 부근은 30∼50㎜)씩 비가 거세게 오겠다. 강원산지·동해안의 경우 20일 오전부터 밤까지 비슷한 수준의 호우가 내릴 때가 있을 전망이다.



장마철처럼 비가 내리지만, 올여름 장마가 시작됐다고 선언되진 않겠다.



장마철을 단순히 정의하면 여름철 북태평양고기압이 확장해 고온다습한 공기가 지속해서 유입되면서 비가 자주 내리는 조건이 갖춰진 기간이라고 할 수 있는데 이번엔 북태평양고기압이 확장했다가 21일 북쪽에서 찬 공기가 유입되는 데 맞춰 다시 남쪽으로 세력을 물리면서 고온다습한 공기도 남하할 것으로 보인다.



저기압이 지나면서 20일 새벽부터 남해안과 제주엔 순간풍속이 시속 70㎞(산지는 90㎞)를 웃도는 강풍이 불겠다. 나머지 지역에도 순간풍속이 시속 55㎞(산지는 70㎞) 이상을 기록할 정도로 바람이 거세겠으니 대비해야 한다.



바다의 경우 서해남부남쪽먼바다·제주남쪽먼바다·남해동부바깥먼바다에 19일 밤, 나머지 제주해상과 남해상·서해남부북쪽먼바다에 20일 새벽, 동해남부남쪽해상에 20일 오전부터 바람이 시속 30∼60㎞(8∼16㎧)로 세게 불고 물결이 1.5∼3.5ｍ 높이로 높게 일겠다.

<연합>

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