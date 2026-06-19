美-이란, 종전MOU 이행 착수…이란비핵화 협상 개시 지연 가능성

미국과 이란이 18일(현지시간) 종전 양해각서(MOU) 이행에 본격 착수했다.



양국 대표단이 19일 스위스에서 만나 이란 비핵화 등을 위한 후속 협상을 개시할 계획이었는데, 양국 정상 간 원격 서명이 17일 이뤄지면서 협상 개시 시점도 늦춰질 가능성이 있어 보인다.

JD 밴스 미국 부통령. EPA연합뉴스

JD 밴스 미국 부통령은 이날 백악관에서 기자회견을 통해 "이란과의 종전 MOU에 따른 60일 간의 협상 기간이 공식적으로 오늘 시작됐다고 하겠다"고 말했다.



이날부터 따지면 60일은 8월 16일까지다. 미국과 이란이 호르무즈 해협 개방과 대이란 해상봉쇄 해제에 합의하고 60일간 이란의 비핵화 및 제재 해제 등을 놓고 후속협상을 한다는 게 MOU의 골자다.



밴스 부통령은 종전 MOU에 따라 미 해군이 대이란 해상봉쇄를 해제했다고 밝혔다. 미 중부사령부도 대이란 해상봉쇄를 해제한다면서 합의 준수를 확실히 하기 위해 미 군함들이 일대에 머무를 것이라고 발표했다.



밴스 부통령은 간밤에 1천250만 배럴의 석유가 호르무즈 해협을 통과했다고 강조했다. MOU로 호르무즈 해협의 통행이 정상화 수순을 밟고 있다는 점을 부각하려는 취지다.



밴스 부통령은 이란 대표단과의 협상이 이번 주말 열릴 계획이지만 바뀔 수도 있다고 말했다. 후속 협상 개시가 늦춰질 가능성이 있어 보인다.



당초 밴스 부통령이 이끄는 미국 대표단과 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장은 19일 스위스에서 만나 MOU 서명식을 하고 후속 협상에 돌입할 예정이었으나 전날 양국 대통령간 원격 서명이 이뤄지면서 서명식도 불투명해졌다. 뉴욕타임스(NYT)는 이란 매체를 인용해 19일 서명식은 열리지 않을 것이라고 전했다.



밴스 부통령은 이란에 제공될 경제적 보상에 대해 "이란이 완전히 (약속을) 이행하고 행동을 바꿀 때만 가능하다"고 거듭 주장했다. 이란에 대한 경제적 보상에 미국 자금이 한 푼도 들어가지 않는다고도 재차 강조했다.



그러면서 이란이 행동을 바꿀지 알아보기 위해 시도를 해볼 가치가 있다며 MOU의 정당성을 거듭 주장했다.



밴스 부통령은 이스라엘을 향해 이번 MOU를 존중해야 한다고 촉구했다. 그러면서 레바논 수도 베이루트에서 민간인을 향한 공격은 용납될 수 없다고 덧붙였다.



그는 "도널드 트럼프는 지금 시점에 이스라엘에 우호적인 유일한 국가 수반이자 세계 초강대국의 국가 원수"라고 말했다. 이번 MOU를 비난하는 이스라엘 장관들을 향해서는 "정신 차리고 현실을 보라"고도 했다.



이스라엘이 레바논의 친이란 무장정파 헤즈볼라 공격을 명분으로 베이루트를 공습하며 MOU를 위태롭게 할 가능성을 경고하면서 미국에 대한 비판을 자제하라고 강도 높게 압박한 셈이다.



밴스 부통령은 이란산 석유에 대한 미국의 제재 일시 해제가 이란에 새로운 혜택을 주는 것은 아니라고 주장했다. 그러나 제재로 인해 중국에 싼값에 석유를 팔던 이란이 이번 제재 해제로 다양한 국가에 높은 가격으로 석유를 판매할 수 있게 됐다는 지적이 나온다.



밴스 부통령은 이날 14개항의 MOU 말고도 '신사협정'이 있다는 식의 언급을 했다.



양측이 서명한 공식 MOU 말고도 비공식 합의가 추가로 있음을 시사한 것이다. 협상 당사자가 신사협정의 존재를 공식석상에서 인정하는 것은 드문 일이다.



CNN방송은 추가 취재를 통해 이란의 핵프로그램 처리 등과 관련한 비공개 논의가 이뤄져 왔으며 이중 일부는 차기 단계에 공식화하기로 양측이 합의한 실무적 문서라고 전했다.



그러면서 밴스 부통령의 신사협정 언급이 성과를 과장하기 위한 의도일 가능성이 있으며 양측이 공식 서명으로 합의할 수 있는 범위가 얼마나 좁은지를 보여주는 것이기도 하다고 지적했다.

<연합>

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