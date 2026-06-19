‘강남 건물주도 우습다’…평생 벌어도 못 사는 ‘괴물 경주마’ [권준영의 머니볼]

미국 플로리다 오칼라 경매장에서 생후 2년이 채 되지 않은 한 경주마가 지난달 1050만 달러(약 155억원)에 낙찰됐다. 아직 공식 경주 경험이 없는 개체지만, ‘혈통’과 ‘성장 잠재력’만으로 서울 강남권 대형 아파트 여러 채를 웃도는 가격이 매겨졌다.

경주마 시장은 경기 결과를 보는 스포츠 산업이라기보다 미래 수익을 선반영하는 자산 시장에 가깝다. 가격은 현재 성적이 아니라 향후 경주 성과와 종마(씨수말) 전환 이후의 교배 수익 구조에 의해 결정된다. 한 마리는 2~4세 사이의 성적으로 가치를 형성한 뒤, 이후 수십 년 동안 번식 산업의 가치로 이어진다.

위 사진은 AI(인공지능)를 활용해 생성된 가상의 이미지입니다. OpenAI의 대화형 인공지능 ChatGPT 생성 이미지.

실제 상위 혈통 종마의 교배료는 한 번에 20만~300만 달러(약 2억9000만~43억원) 수준까지 형성된다. 전설적인 씨수말 스톰 캣(Storm Cat)의 전성기 교배료는 회당 약 50만 달러(약 6억~7억원)에 달했다. 한 시즌에 100~200마리의 암말과 교배가 가능하다는 점을 감안하면, 종마 한 마리는 경기 결과와 무관하게 장기간에 걸쳐 막대한 가치가 축적되는 자산으로 평가된다.

하지만 이러한 높은 수익 구조가 곧 개별 경주마의 성공을 보장하는 것은 아니다. 실제로 100만 달러(약 14억7000만원) 이상 경주마는 전체 시장의 1%에도 미치지 못한다. 상황이 이렇다 보니 업계에서는 ‘10마리 중 9마리는 기대 수익을 회수하지 못한다’는 말이 관행처럼 받아들여진다.

그럼에도 경주마 가격이 상승하는 이유는 상위 소수의 성과가 전체 시장 가치를 끌어올리기 때문이다. 상위 1~2%의 경주마가 대부분의 상금과 종마 수익을 차지하면서 기대 가치가 특정 구간에 집중된다. 북미 주요 G1(최상위 등급) 경주에서는 단 한 번의 우승만으로도 100만~500만 달러(약 14억~73억원) 이상의 경제적 가치가 형성된다. 여기에 종마 전환 이후 혈통 프리미엄이 더해지면서 가격은 경주 성적과 무관하게 추가로 상승한다.

이번 1050만 달러 거래 역시 이러한 기대 가치 논리가 가격에 그대로 반영된 사례다. 해당 개체는 이미 G1급 혈통 라인으로 평가되는 플라이트라인(Flightline)과 인투 미스치프(Into Mischief) 계열의 영향이 결합된 혈통으로 평가된다. 이처럼 경마 시장에서는 혈통 자체가 미래 성과에 대한 확률 변수로 작용하며, 이는 곧 가격과 직결된다.

위 사진은 AI(인공지능)를 활용해 생성된 가상의 이미지입니다. OpenAI의 대화형 인공지능 ChatGPT 생성 이미지.

여기에 경매 직전 공개된 주행 테스트가 가격에 직접적인 영향을 미쳤다. 해당 개체는 1펄롱(약 201m)을 9.6초에 주파했다. 일반적으로 12초 이하면 빠른 수준, 10초 이하면 최상급으로 분류되는데, 9초대 기록은 ‘엘리트 잠재력’으로 해석되는 구간이다. 이 기록이 공개된 이후 입찰 경쟁이 본격화되면서 가격은 빠르게 치솟았다.

이러한 가격 형성 방식은 한국 경마 시장에서도 유사하게 나타난다. 한국마사회에 따르면 국내 2세 경주마 평균 낙찰가는 약 3000만~4000만원 수준이며, 일반 혈통 개체는 1000만~7000만원대에 분포한다. 상위 혈통으로 분류되는 개체는 1억원을 넘어선다. 일부 경매에서는 1억5000만원대 낙찰 사례도 등장한다.

다만 경주마의 가격은 결과를 보장하지 않으며, 본질적으로 ‘불확실성’을 내포한다. 이러한 특성은 실제 시장에서도 반복적으로 확인된다. 역사상 최고가 경주마 중 하나였던 더 그린 멍키(The Green Monkey)는 약 1600만 달러(약 235억원)에 거래됐지만 기대에 미치지 못하는 성적을 남겼다. 혈통과 기대가 실제 성과로 이어지지 않은 대표적 사례로 꼽힌다.

이 같은 구조는 유지 비용 측면에서도 부담으로 작용한다. 미국 기준 경주마 1마리의 연간 유지비는 약 4만~6만 달러(약 5900만~8800만원) 수준이며, 여기에 조련비·수의비·마방 임대료·운송비 등이 더해지면 실제 비용은 수억원 단위로 확대된다.

이 시장의 계산법은 기존 자산시장과는 정반대에 가깝다. 이미 이긴 말이 아니라, 이길 가능성에 돈이 걸린다. 경주마의 가격은 성적이 아니라 기대 확률, 즉 미래 수익의 현재 가치로 매겨진다. 그 확률은 언제나 결과보다 먼저 시장을 움직인다. 1050만 달러는 완성된 가치가 아니다. 아직 증명되지 않았기 때문에 가능한 베팅이다.

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