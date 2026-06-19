전통시장서 장 보면 최대 3만원 환급

서울시가 시민 장바구니 부담을 덜고 전통시장 소비를 늘리기 위해 최대 3만원을 돌려주는 행사를 연다.



시는 이달 24∼30일 전통시장과 골목형 상점가 120곳에서 ‘2026 서울시 가계 보탬 페이백 주간’을 운영한다고 18일 밝혔다. 구매 금액에 따라 최대 3만원을 디지털 온누리상품권으로 돌려주는 행사로, 시민에게 소비 혜택을 제공하고 전통시장과 골목 상권의 매출 확대를 지원하려는 취지다. 행사엔 역삼동 골목형 상점가, 길동복조리시장, 구로시장, 공릉동 도깨비시장, 망원시장, 청량리 청과물시장, 통인시장, 신월3동시장 골목형 상점가 등 25개 자치구 전통시장 및 골목형 상점가 120곳이 참여한다.



해당 시장과 상점가에서 물품을 구매한 뒤 영수증을 지참해 지정 환급 장소를 방문하면 된다. 결제수단 제한은 없다. 행사 기간 구매한 영수증을 합산해 신청할 수 있다. 환급액은 구매 금액별로 다르다. 1만5000원 이상∼3만원 미만은 5000원, 3만원 이상∼6만원 미만은 1만원, 6만원 이상∼9만원 미만 2만원, 9만원 이상 구매 시엔 3만원을 돌려받는다. 환급 한도는 1인당 한 번, 최대 3만원이다.



지급 방법은 환급 장소 실시간 발송, 매 행사 시간 종료 후 일괄 발송 등 시장별로 다르다. 시장 상황에 따라 일부 품목은 환급 대상에서 제외될 수 있다. 상품권 조기 소진 시엔 행사를 종료한다.

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