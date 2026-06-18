‘정이한 음료 테러’ 30대 남성, 평소 알고 지내던 헬스 트레이너였다

6·3 지방선거에서 개혁신당 부산시장 후보로 출마한 정이한 전 후보에게 음료를 투척한 혐의로 입건된 30대 남성이 정 전 후보와 평소 알고 지내던 헬스 트레이너로 알려졌다.

부산경찰청은 18일 브리핑을 통해 해당 사건을 조사 중인 부산 금정경찰서에서 정 전 후보와 A씨가 개인적으로 ‘알고 지내던 사이였다’는 정황을 확인 중이라고 밝혔다.

6·3 지방선거에서 부산시장에 출마한 당시 개혁신당 정이한 후보가 지난 4월 27일 부산 금정구 구서나들목 인근에서 지나가는 차량 운전자로부터 ‘음료 투척 테러’를 당하는 모습(왼쪽)과 이후 병원에서 치료받는 모습. 정이한 선거 캠프 제공

두 사람이 사건 발생 전부터 서로 알고 지내던 사이였던 것으로 알려지면서 ‘자작극 의혹’이 불거졌다. 자작극 의혹은 사건 발생 전 정 전 후보와 A씨가 통화한 기록이 발견되면서 급물살을 타기 시작했다. 특히 통화 기록과 함께 사건 발생 이전부터 친분이 있었다는 사실이 알려지면서 자작극 의혹이 더욱 짙어지는 모양새다.

경찰은 당시 정 전 후보 캠프 관계자들을 참고인으로 불러 음료 투척 피습 사건의 전후 경위를 확인하고 있다. 두 사람이 사건 발생 전 어떤 관계였는지, 사건이 사전에 계획됐는지 등을 집중적으로 조사하는 것으로 알려졌다. 또 정 전 후보와 A씨 간 금전거래내역 등에 대해서도 종합적으로 들여다보고 있다.

A씨는 지난 4월 27일 오전 부산 금정구 구서나들목 인근에서 당시 선거 유세 중이던 정 전 후보에게 “어린놈이 무슨 시장 후보냐”며 음료가 든 컵을 던진 혐의로 체포됐다. 당시 정 전 후보 캠프 측은 정 후보가 의식을 잃었다고 밝혔으나, 실제 상황과 다른 정황이 일부 포착된 것으로 알려져 경찰이 사실관계를 확인 중이다.

경찰은 법리 검토를 거쳐 이르면 다음 주 중으로 결론을 낼 수 있을 것으로 보고 있다. 경찰 관계자는 “선거사건 공소시효가 6개월인 점을 감안해 최대한 신속하게 수사하고, 검찰에 송치할 예정”이라고 말했다.

정 전 후보는 전날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 정계 은퇴를 선언하고, 개혁신당 중앙당에 온라인으로 탈당계를 제출했다. 세계일보는 음료 투척 피습 자작극 의혹과 관련해 정 전 후보의 입장을 듣기 위해 연락했으나, 연락이 닿지 않았다.

한편 이준석 개혁신당 대표는 이날 정 전 후보의 음료 투척 피습 자자극 의혹에 대해 사과했다. 이 대표는 “개혁신당이 공천한 후보이기에 무한한 책임감을 느낀다”며 “당 자체적으로 진상조사단을 가동하고, 결과에 따라 정 전 후보에게 최고 강도의 민·형사상 책임을 엄정히 묻겠다”고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지