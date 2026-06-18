추경호 대구시장 당선인, AI∙물산업 현장 광폭 행보…“경제 체질 혁신할 것” [지방자치 투데이]

추경호 대구시장 당선인이 18일 대구의 미래 신산업 거점과 민생 경제 현장을 잇따라 방문하며 본격적인 시정 준비를 위한 광폭 행보를 보였다. 보훈∙복지∙문화예술계에 이어 경제 현장으로 소통 범위를 넓히며 대구의 미래 성장동력 확보와 민생경제 회복 해법을 현장에서 직접 찾겠다는 강력한 의지로 분석된다.

18일 추경호(가운데) 대구시장 당선인이 수성알파시티에서 현장 브리핑을 청취하고 있다. 대구시장직 인수위원회 제공

추 당선인은 이날 오전 비수도권 최대 규모 인공지능(AI)∙소프트웨어(SW) 산업 집적지인 수성알파시티를 가장 먼저 찾았다. 정보통신기술(ICT) 기업인들과의 조찬 간담회를 주재한 추 당선인은 디지털 전환(AX) 가속화를 위한 생태계 구축 방안을 심도 있게 논의했다. 이 자리에서 추 당선인은 “수성알파시티의 지원 인프라를 더욱 고도화해 남부권을 넘어 대한민국을 대표하는 AI 산업 거점으로 도약시키겠다”며 “지역거점 AX 혁신 기술개발 사업과 제2수성알파시티 조성을 통해 AI∙로봇 융복합 클러스터를 구축하겠다”고 청사진을 밝혔다.

이어 남구 대명동 상인회관에 있는 대구상인연합회를 방문해 전통시장 및 골목상권 활성화 지원책을 점검했다. 이번 방문은 후보 시절 “당선 후 다시 찾아오겠다”고 한 약속을 이행하기 위해 마련된 자리다. 추 당선인은 소상공인들의 애로사항을 청취한 뒤 “상인들이 체감할 수 있는 소비 트렌드 맞춤형 정책을 지속해서 발굴하겠다”며 “시설 현대화와 주차장 확충 등 인프라를 개선해 전통시장이 민생경제 회복의 든든한 마중물이 되도록 하겠다”고 강조했다.

오후에는 지역 경제의 중추 역할을 담당하는 첨단 기술 주력 기업들과 핵심 산업 클러스터를 잇따라 방문해 현장의 생생한 목소리를 청취했다. 반도체 핵심 부품인 초고다층 인쇄회로기판(PCB) 분야에서 글로벌 경쟁력을 갖춘 이수페타시스를 방문한 추 당선인은 “기업의 중단 없는 성장을 뒷받침하기 위해 전력과 용수 등 산업 인프라를 전폭적으로 확충하겠다”며 “현장 맞춤형 인재 양성 등 시 차원의 행∙재정적 지원에 적극 나서겠다”고 약속했다.

이어 달성군 국가산단에 위치한 국가물산업클러스터를 찾아 입주기업 대표들과 간담회를 가졌다. 추 당선인은 이 자리에서 “물산업은 대구 미래 성장동력을 이끌 전략산업”이라고 규정하며 “한국물산업진흥원 설립과 국가위생국(NSF) 아시아∙태평양 연구시험소 유치에 총력을 기울여 대구를 명실상부한 글로벌 물산업 혁신 거점으로 도약시키겠다”고 약속했다.

18일 추경호 대구시장 당선인이 대구상인연합회를 방문해 전통시장 및 골목상권 활성화 지원책을 설명하고 있다. 대구시장직 인수위원회 제공

마지막 일정으로 이차전지 양극재 제조 전문기업인 엘앤에프 생산 공장을 찾은 추 당선인은 글로벌 공급망 경쟁 속 투자 확대 과정의 규제 애로사항을 집중 점검했다. 그는 “계획 중인 투자가 원활하고 신속하게 진행될 수 있도록 행정절차 기간을 대폭 단축하고 불합리한 규제를 완화해 원스톱으로 지원하겠다”고 덧붙였다.

일정을 마친 추 당선인은 “기업의 성장이 곧 대구의 성장”이라며 “철저히 현장의 눈높이에서 실질적인 해법을 찾아 산업경제 대개조와 대구의 경제체질 혁신을 조속히 완성해 나가겠다”고 다짐을 밝혔다.

18일 추경호(가운데) 대구시장 당선인이 이수페타시스를 방문해 인쇄회로 기판에 대해 설명을 듣고 있다. 대구시장직 인수위원회 제공

하중환 인수위원 겸 대변인은 추 강선인의 이 같은 연쇄 현장 행보에 대해 “단순한 현장 점검을 넘어 민선 9기 대구시정의 핵심 정책 방향을 구체화하고 경제 활성화의 돌파구를 마련하기 위한 실무형 시정 준비”라며 긍정적인 평가를 내놓고 있다.

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