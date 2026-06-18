인천 재활용장 사람 다리, ‘의료 폐기물’ 가능성

최근 인천의 한 재활용품 공공 처리장에서 나온 사람의 일부 신체가 ‘의료용 폐기물’일 가능성이 제기됐다. 지역의 한 요양병원 측이 해당 신체를 오인해서 버렸다는 취지로 경찰에 직접 신고했다.



인천 연수경찰서는 지난 10일 발견된 사람 왼쪽 다리를 병원에서 치료 중인 환자의 신체 일부로 추정해 국립과학수사연구원에 긴급 유전자 정보(DNA) 감정을 의뢰했다고 18일 밝혔다.

지난 10일 사람 왼쪽 다리로 추정되는 물체가 발견된 생활자원센터 모습. 연합뉴스

당초 훼손된 신체와 타살 등 범죄 연관성을 살펴보던 경찰 당국의 수사는 관내 모 요양병원에서 이 같은 사실을 신고하며 반전이 이뤄졌다. 요양병원 관계자는 이날 경찰에 “사람 다리는 병원에서 배출한 것으로 보인다”고 진술했다.



이 병원은 고령 환자의 다리에 괴사가 발생해 이를 절단한 뒤 의료용 폐기물로 버렸다고 알린 것으로 전해졌다. 하지만 마네킹으로 착각한 청소 담당자가 재활용 쓰레기로 분류해 해당 처리 시설에 들어온 것으로 짐작된다. 신체는 피가 묻은 붕대에 감겨 있었고 부패가 심한 상태였다.



현행 폐기물관리법상 인체 조직을 포함한 의료 폐기물은 전용 용기에 담아 다른 폐기물과 별도로 수집해 운반하게 돼 있다. 의료 폐기물로 인한 감염 등 위해를 방지하기 위해서다. 당국은 해당 환자와 다리의 유전자가 일치할 경우, 폐기물관리법 위반 혐의로 병원을 수사할 방침이다.



이 신체 일부는 지난 10일 오후 2시28분쯤 연수구 송도동 남부권 광역 생활자원회수센터에서 재활용품 선별 작업 중이던 직원이 찾아냈다. 경찰은 발 크기가 210㎜로 작아 어린 학생일 가능성도 염두에 두었으나, 다리 길이를 비롯한 성장판이 닫혀 있는 등 발육 상태가 성인으로 추정됨에 따라 수사 범위를 압축했다.



앞서 2010년 3월 대구의 병원에서 다리 절단 수술을 받은 환자의 신체 일부가 도로변에서 발견되는 사건이 있었다. 경찰은 당시 수술한 의사와 병원장, 폐기물 담당자 등을 폐기물관리법 위반 혐의로 입건했다.

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