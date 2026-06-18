6차 석유 최고가격 일단 연장…중동전 종전 변수 고려

미국과 이란이 종전에 합의한 가운데 정부가 현재 시행 중인 6차 석유 최고가격을 일단 연장하기로 했다.



산업통상부 양기욱 산업자원안보실장은 18일 정부세종청사 브리핑에서 "현재 6차 최고가격을 유지한다"며 "7차 최고가격은 호르무즈 해협 통항 재개 등 종전 진전 여부와 국제 유가 상황을 지켜보고 판단할 예정"이라고 말했다.

18일 서초구 만남의광장 주유소에서 시민들이 주유를 하고 있다.

미국과 이란의 종전 양해각서(MOU) 체결로 다양한 변수가 발생할 수 있는 만큼 새로 최고가격을 지정하기에 앞서 유연성을 가지고 상황을 지켜보겠다는 의미다.



산업부는 연장 기간을 밝히지는 않았으나 무기한으로 이를 유지하는 것은 아니라고 설명했다. 이번 주말과 내주 초까지 중동 상황을 지켜본 뒤 판단할 것으로 보인다.



양 실장은 "이번 주말을 고비로 (종전) 진전 여부 등을 판단할 수 있을 거로 보고 연장한 것"이라고 말했다.



이에 따라 석유 가격은 리터당 휘발유 1천934원, 경유 1천923원, 등유 1천530원으로 유지된다. 정부는 2차 최고가격 때부터 동일한 가격을 유지해 왔다.



정부는 중동전쟁 발발 이후인 3월 13일부터 2주 단위로 석유 최고가격을 발표하고 있으며, 지난 6차부터는 조정 주기를 4주로 늘린 상태다.

주유소에서 시민들이 주유를 하고 있다.

상황이 안정될 경우 정부가 최고가격제 종료를 검토할 가능성도 있다.



앞서 산업부는 출구 전략과 관련해 ▲ 중동 전쟁 종료 ▲ 호르무즈 해협 정상화 ▲ 국제유가 90달러대 안착 등의 조건들이 충족돼야 제도를 종료할 수 있다고 설명했다.



양 실장은 이날 "종료 시점을 예단하기는 이르다"며 "호르무즈 통항 재개가 가장 우선돼야 하고, 그 조건이 마련되면 민생과 재정부담, 해제 후 국내 유가 수준 등을 종합적으로 검토해 판단할 것"이라고 말했다.



한편, 나프타와 석유제품 수출 제한과 관련해선 "일몰 제한 기간이 조금씩 다른데 나프타 수급 상황과 호르무즈 상황을 보고 늦지 않게 해제할 것"이라고 했다.

<연합>

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