‘경제 대국’ 인도·영국 FTA 7월 15일 발효

세계 5위와 6위 경제 대국인 인도와 영국의 자유무역협정(FTA)이 3년간의 협상 끝에 다음 달 15일 발효된다.



17일(현지시간) 영국 산업통상부는 성명을 통해 “인도와의 무역 협정이 28일간의 준비 기간을 거쳐 7월15일부터 발효된다”고 밝혔다. 이번 협정은 주요 7개국(G7) 정상회의에 참석하기 위해 프랑스 에비앙레뱅을 찾은 나렌드라 모디 총리와 키어 스타머 영국 총리가 전날 양자 회담을 가지면서 전격 합의에 이르렀다.

키어 스타머 영국 총리(오른쪽)와 나렌드라 모디 인도 총리가 17일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅 주요 7개국(G7) 정상회의에서 이동 중 대화를 나누고 있다. 에비앙레뱅=로이터연합뉴스

모디 총리는 엑스(X)를 통해 “인도와 영국 관계에서 역사적 이정표”라며 “양국의 무역과 투자를 크게 촉진할 것”이라고 밝혔다. 피터 카일 영국 산업통상부 장관도 성명을 통해 “기업과 국민이 혜택을 즉시 체감할 수 있게 인도와의 획기적인 무역 협정을 가능한 한 빨리 발효할 것”이라고 말했다.



영국 정부는 협정을 통해 첫해에만 4억파운드(약 8100억원)의 관세 인하 효과가 나타나며, 영국 국내총생산(GDP)이 연간 48억파운드 늘어나는 경제적 효과가 생긴다고 설명했다. 양국 무역량은 2040년까지 255억파운드 증가할 전망이다.



당초 인도는 영국의 철강 관세 정책으로 협정 발효가 지연될 수 있다고 우려해 왔으나, 인도 당국자는 로이터통신에 “영국이 철강 관련 우려 사항을 건설적인 방식으로 해결했다”고 말했다. 영국은 자국 철강 산업을 보호하기 위해 무관세 할당량(쿼터)을 대폭 축소하고 이를 초과한 수입품에는 높은 관세를 부과할 예정이다.



인도와 영국은 지난해 7월 FTA를 체결하면서 자동차·위스키·섬유 등 주요 품목의 관세를 서로 인하하기로 했다. 2022년부터 시작된 협상은 3년 이상 지지부진하게 이어져 왔으나, 올해 들어 도널드 트럼프 미국 행정부가 고율 관세를 부과하자 양국은 협상에 속도를 냈다.

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