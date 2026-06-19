[경제 단신] KT, 강원 영월서 ‘고객경청포럼’ 개최 외

KT는 강원 영월군에서 ‘찾아가는 고객경청포럼’(사진) 행사를 열고 도서 산간 지역 통신 이용자 편의를 향상하기 위해 개선 의견을 청취했다고 18일 밝혔다. KT는 경청포럼과 함께 영월지역 초등학생들을 대상으로 인공지능(AI) 기초 교육도 진행했다. 경청포럼과 AI 교육이 진행된 강원 영월군 김삿갓면 옥동리는 KT가 2022년 농어촌 디지털 접근성을 높이기 위해 진행한 ‘농어촌 광대역망 구축 사업’을 추진한 곳 중 하나다. KT는 경청포럼을 12월까지 매달 진행한 뒤 현장 의견을 취합해 연말에 결과를 공개하고, 이를 서비스에 반영할 계획이다.

김회천 한수원사장 체코 원전사업 점검

김회천(사진) 한국수력원자력 사장이 체코 두코바니 원전사업 계약 1주년을 맞아 이행 현황을 점검하고 현지 정부·기업과 협력 강화에 나섰다. 18일 한수원에 따르면 김 사장은 전날 체코 산업통상부에서 개최된 ‘두코바니 프로젝트 이행점검 협의체’ 제2차 회의에 참석했다. 두코바니 원전사업은 체코 프라하 동남쪽 약 200㎞ 거리에 위치한 두코바니 지역에 원전 2기를 건설하는 초대형 프로젝트다. 총 사업비는 원전 2기 건설 기준 약 27조원 규모이며, 전액을 체코 정부가 조달해 투입한다. 김 사장은 “두코바니 원전사업은 한국과 체코 간 전략적 협력 관계를 상징하는 기념비적 사업”이라며 “한수원은 체코 정부와 발주사, 지역사회, 체코 기업들과 긴밀히 협력해 이번 사업을 전세계에서 가장 안전하고 성공적인 원전 건설 모범 사례로 이행해 나가겠다”고 말했다.

롯데 ‘K뉴딜 아카데미’서 청년 인재 양성

롯데는 정부가 주도하는 인재 양성 사업 ‘K뉴딜 아카데미’에 참여해 유통과 호텔·서비스 분야의 청년 인재 양성에 나선다고 18일 밝혔다. 구직 청년을 대상으로 실무 중심 교육 프로그램인 ‘리프트’를 개설하고 22일부터 다음 달 26일까지 참가 신청을 받는다. 프로그램은 유통·리테일 과정과 호텔·서비스 과정 등 2가지로 운영되며 유통·리테일 과정은 롯데백화점과 롯데마트·슈퍼, 롯데면세점, 코리아세븐 등이, 호텔·서비스 과정은 롯데호텔, 롯데GRS, 롯데JTB 등이 각각 운영한다. 미취업 청년 누구나 신청할 수 있으며 서류 심사와 면접을 거쳐 최종 270명을 선발한다. 교육은 서울과 부산에서 8∼11월 실시된다.

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