[재미로 보는 오늘의 운세] 6월 19일 (금요일) 66년생, 처세술이 뛰어나면 일취월장한다

96년생: 얻는 것도 없이 분주하기만 하다. 84년생: 내실 있는 일에 관심을 가져라. 72년생: 선배나 윗사람의 조언을 잊지 말고 활용하라. 60년생: 자중지란을 겪을 수 있으나 차분하게 대응하라. 48년생: 좋은 계획도 실행되지 않는다면 그림의 떡. 36년생: 심신이 개운하지 않을 때이다.

97년생: 오후에 약속하면 일이 순조롭다. 85년생: 누구나 똑같은 것을 주고받을 수 없다. 73년생: 궁금한 것이 있으면 재빨리 해결하라. 61년생: 목욕숙박업 편의점 식품업은 광고에 성과가 있다. 49년생: 근원을 알 수 없는 말은 부정확하다. 37년생: 많은 이들과 돈독한 정을 나누면 편안하다.

98년생: 감정조절 못하면 고통이 길어진다. 86년생: 자유를 얻으면 방향감각을 잃지 말라. 74년생: 열심히 일할 때가 행복하다. 62년생: 기회를 잡아도 지속성이 없으면 무용지물. 50년생: 차별화된 전략을 가지고 있는 것이 좋다. 38년생: 두 사람을 두고서 저울질하면 곤란하다.

99년생: 답답했던 가슴을 뚫을 즐거움을 찾자. 87년생: 하소연에 귀기울이고 직접 관여하라. 75년생: 마음에 없는 말은 금세 후회하는 법이다. 63년생: 처음 생각대로 묵묵히 밀어붙이는 게 좋다. 51년생: 당연한 일을 두고서 엉뚱한 생각 말라. 39년생: 편안히 안주할 곳을 찾아보는 것도 좋겠다.

00년생: 변덕스러운 사람은 멀리하는 것이 이롭다. 88년생: 신경 쓰는 것이 건강에 가장 해롭다. 76년생: 과도한 정신집중은 건강을 해치기 쉽다. 64년생: 자신을 알리는 일에 매진하는 것은 좋다. 52년생: 차동차매매 소개업 결혼상담업은 광고에 성과가 있다. 40년생: 누군가를 미워하는 마음은 날려버리자. 28년생: 대수롭지 않지만 실로 중대하다.

01년생: 윗사람의 의견을 경청하고 자세를 낮게 하라. 89년생: 서로 사랑하면서 헤어지는 운이다. 77년생: 느긋하게 대응하면 화가 굴러 복이 된다. 65년생: 직장이 불안하여 마음에 동요가 일어난다. 53년생: 거래처나 계약체결을 위한 결과가 순조롭다. 41년생: 호언장담했던 것과 다른 결과가 나타난다. 29년생: 거래에 실수가 있으니 주의하라.

02년생: 없다고 발뺌하면 빨리 정리해라. 90년생: 행운이 따를 때 과감하게 밀어붙여라. 78년생: 시작한 일은 빨리 끝내는 것이 좋다. 66년생: 처세술이 뛰어나면 일취월장한다. 54년생: 일관된 자세를 유지해야 웃을 수 있다. 42년생: 귀인의 도움으로 집안에 변화를 일으키겠다. 30년생: 감동을 느끼면 사소한 것에도 감사한다.

03년생: 변경이 잦으면 신뢰를 잃기 쉽다. 91년생: 자녀문제로 의견차이 생기면 조율하라. 79년생: 먼 일을 먼저 생각하는 것은 우둔하다. 67년생: 서류나 문서상의 결함도 누략이 없는지 살펴라. 55년생: 운동구점 서점문구점 악세살이점은 광고에 성과가 있다. 43년생: 서로 다른 것을 가진 사람들과 만나보라. 31년생: 여러 모임을 통해 인맥을 넓히기에 좋다.

04년생: 사사로운 정에 집착하면 곤란한다. 92년생: 단판승부하기에 좋으니 용감하게 나서라. 80년생: 이성친구와 감정적인 교류가 생기는 날이다. 68년생: 살다보면 뜻하지 않은 일에 직면할 수 있다. 56년생: 일사불란하게 움직이면 큰 성과를 거둔다. 44년생: 일에 파묻히면 주변을 돌아볼 시간이 적다. 32년생: 시작해놓고 보자는 식의 행동은 금물.

05년생: 먼저 말을 건네는 사람이 앞서나갈 수 있다. 93년생: 객관적인 자료를 진행시키면 성과가 좋다. 81년생: 보이지 않는 신비한 부분을 갖추라. 69년생: 약간 우회하여 간접적으로 대응하라. 57년생: 성급하게 나서면 금세 탈나기 마련이다. 45년생: 집안 일이 담 밖으로 나가면 곤란하다. 33년생: 거절할 때와 승낙할 때를 분간하라.

06년생: 일장일단이 있으니 장점부터 살펴라. 94년생: 오늘은 직업관계에 희소식이 날아온다. 82년생: 준비에 소홀함이 없다면 문제되지 않는다. 70년생: 소중한 사람은 깊은 대화가 필요하다. 58년생: 미용업 화장품업 보석상업은 광고에 성과가 있다. 46년생: 기분이 들뜨지만 길게 가면 해롭다. 34년생: 자포자기하면 위험하다.

95년생: 뜻이 있는 곳에 길이 있는 법이다. 83년생: 약속시간에 맞게 나가면 두 가지를 얻는다. 71년생: 무작정 서있지 말고 출발하는 것이 좋다. 59년생: 금전융통은 이씨 정씨 유씨에 부탁하세요. 47년생: 정신적인 부분에 구멍이 생길 수 있다. 35년생: 불가능을 가능케 하는 것은 자신감.

백운철학원

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