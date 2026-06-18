‘제미나이’ 공동개발자, 구글 떠나 오픈AI 합류

구글의 생성형 인공지능(AI) 모델 ‘제미나이’의 개발을 이끌어온 핵심 인물이 회사를 떠나 경쟁사인 오픈AI에 합류한다.

이는 기업공개(IPO)를 앞둔 오픈 AI에 힘을 실어주는 반면 구글에겐 적잖은 타격으로 작용할 것이라는 분석이 나온다.

오픈AI 및 챗GPT 로고. 연합뉴스

17일(현지시간) 블룸버그·로이터 통신 등 외신에 따르면 구글의 엔지니어링 부사장 겸 제미나이 공동 개발자 노엄 사지어는 이날 소셜미디어(SNS) '엑스(옛 트위터)'에 “오픈AI에 합류해 거기서 뛰어난 팀과 함께 일하게 될 것을 기대하고 있다”는 게시물을 올렸다.

샤지어의 이번 이직은 주요 AI 기업들이 인재 확보 경쟁을 벌이는 동시에 첨단 모델 개발 경쟁에 뛰어드는 상황에서 이뤄졌다고 로이터는 전했다.

블룸버그는 샤지어가 오픈AI에서 AI 아키텍처 연구의 리더, 특히 모델을 구축하는 방법을 연구할 것이라고 마크 첸 오픈AI 최고연구책임자(CRO)가 밝혔다고 전했다.

그는 생성형 AI의 근간이 되는 ‘트랜스포머(transformer)’ 기술을 설명한 구글의 2017년 연구 논문 ‘Attention Is All You Need’의 공동 저자다.

샤지어의 개인 웹사이트에 따르면 그는 2000년 구글에서 근무를 시작해 검색 엔진의 맞춤법 교정기와 광고 기술 개발에 핵심적인 기여를 했다.

그는 구글이 생성형 AI 제품 출시에 더딘 속도를 보이자 2021년 퇴사해 챗봇 스타트업 ‘캐릭터.AI’를 설립했다. 이후 2024년 캐릭터.AI의 기업가치를 25억 달러로 평가한 라이선스 계약의 하나로 구글에 재입사해 제미나이의 공동 개발자로 임명됐다.

샤지어는 제미나이가 챗GPT(ChatGPT)와의 격차를 좁히는데 핵심적인 역할을 한 인물로 평가받고 있다고 로이터는 보도했다.

구글은 로이터에 보낸 성명에서 “노암이 수년간 구글에 기여한 의미 있는 공헌에 감사드린다”고 밝혔다.

샤지어의 이직은 IPO를 앞둔 오픈AI가 앤트로픽과의 경쟁에서 승리했음을 뜻하는 반면 구글에는 적잖은 타격을 입혔다고 블룸버그는 평가했다.

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