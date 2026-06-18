구글 제미나이 공동개발자, 오픈AI로 이직

구글의 인공지능(AI) 모델 제미나이 공동 개발자가 경쟁사 오픈AI로 이직한다.



노엄 사지어는 17일(현지시간) 소셜미디어 엑스(옛 트위터) 게시물을 통해 "오픈AI에 합류해 거기서 뛰어난 팀과 함께 일하게 될 것을 기대하고 있다"며 이직 사실을 알렸다.



샤지어가 오픈AI의 AI 아키텍처 연구의 리더, 특히 모델을 구축하는 방법을 연구할 것이라고 오픈AI의 마크 첸 최고연구책임자(CRO)가 밝혔다고 블룸버그 통신이 전했다.



샤지어는 생성형 AI의 근간이 되는 트랜스포머(transformer) 기술을 설명한 구글의 2017년 연구 논문 'Attention Is All You Need'의 공동 저자다.



샤지어의 개인 웹사이트에 따르면 그는 2000년 구글에서 근무를 시작해 검색 엔진의 맞춤법 교정기와 광고 기술 개발에 핵심적인 기여를 했다.



그는 구글이 생성형 AI 제품 출시에 더딘 속도를 보이자 2021년 퇴사해 챗봇 스타트업 '캐릭터.AI'를 설립했다. 이후 2024년 캐릭터.AI의 기업가치를 25억달러로 평가한 라이선스 계약의 하나로 구글에 다시 입사해 구글의 AI 모델인 제미나이 개발을 공동으로 이끌었다.



블룸버그는 샤지어의 이직은 기업공개(IPO)를 앞두고 앤트로픽과 경쟁하는 오픈AI에 큰 승리를 뜻하며 반면 구글에는 타격을 입혔다고 평가했다.

<연합>

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