하원미 ‘남사친’과의 술자리에 추신수 “장례식장에서 뵀다”

필라테스 강사이자 인플루언서로 활동 중인 하원미가 남편인 전 야구선수 추신수에게 미리 알리지 않은 채 남자 사람 친구인 김영광과 술자리를 가졌다.

‘추신수 몰래 판을 키워봤습니다’ 영상 속 추신수와 영상통화하는 하원미의 모습. 하원미

하원미는 17일 자신의 유튜브 채널의 영상 ‘추신수 몰래 판을 키워봤습니다’을 통해 축구 국가대표 출신 골키퍼 김영광과 함께 식사와 술자리를 가진 모습을 담은 영상을 게재했다.

영상에서 하원미는 김영광과의 만남 사실을 추신수가 아직 모른다고 밝혔다. 이에 김영광은 즉석에서 영상통화를 해보자며 “내가 양해를 구해야한다”고 설명했다.

이후 하원미는 추신수에게 전화를 걸어 “나 지금 남사친(남자 사람 친구)랑 술 마시고 있다”고 말했다. 예상치 못한 이야기를 들은 추신수는 당황한 기색을 드러낸 듯 하원미는 “눈동자가”라며 놀란 반응을 보였다.

이어 추신수는 “미쳐 돌았어”라며 황당하다는 듯 말했다. 이어 추신수에게 남사친과 인사를 권유하자 그는 “장례식장에서 뵀다”고 농담을 건넸다.

잠시 뒤 김영광도 통화에 참여해 추신수와 인사를 나눴다. 김영광은 하원미가 자신을 만나러 오면서 관련 이야기를 미리 하지 않았다고 전했고, 추신수는 “원래 그렇다”며 하원미의 평소 성격을 언급했다.

이어 김영광이 “양해를 부탁드린다”며 서운함을 가지지 말아 달라고 부탁했고 추신수는 웃으며 이해한다는 뜻을 전했다. 또한 두 사람은 다음에 하원미 없이 따로 만나자는 농담을 건네며 화기애애한 분위기를 이어갔다.

세 사람의 자연스러운 대화는 유쾌한 웃음을 자아냈으며, 특히 추신수의 현실감 넘치는 반응이 시청자들의 관심을 모았다.

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