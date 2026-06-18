박혜경 "불륜 300번 하다 CCTV에 찍혔다고" 가짜 뉴스에 직접 댓글

가수 박혜경이 불륜을 300번 저질렀다는 가짜 뉴스에 분노했다.

박혜경은 17일 유튜브 채널 '닭터신'에 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

가수 박혜경. '닭터신' 유튜브 캡쳐

가수 박혜경 (사진='닭터신' 유튜브 캡쳐

박혜경은 "어떤 인간이 베트남에서 유튜브 채널을 팠다"고 했다.

그는 "그 채널엔 온갖 연예인들의 말도 안 되는 거짓 뉴스가 있더라"며 "근데 거기에 내가 결혼 후에 불륜을 300건 이상 저질렀다고 하더라"고 말했다.

이어 "내가 남편이 출장 간 사이에 불륜하다가 CCTV 찍혔다고 하더라. 그리고 언론에 발각이 되어서 섬세하고 아름다운 노래를 부르는 명예를 실추했다고 하더라"고 했다.

그러면서 "내가 참을 수 없어서 직접 센 댓글을 달았다"며 "첫날엔 '너 죽었어' '가만 안 두겠어'라고 달았다"고 말했다.

박혜경은 "그래서 직접 유튜브에 신고했다가 순간 내가 단 댓글이 부끄러워져서 수정했다"고 했다.

그는 "'박혜경입니다. 저는 결혼한 적이 없습니다. 그러므로 저는 남편이 존재하지 않습니다. 불륜은 웬 말인가요. 그리고 영상은 신고했습니다'라고 수정했다"고 말했다.

<뉴시스>

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