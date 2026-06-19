남보다 더 숨차면 COPD 의심…폐기능 검사·치료해야

평소 다른 사람보다 쉽게 숨이 차거나 만성 기침, 가래 증상이 지속된다면 병원을 찾아 폐기능 검사를 받아보는 것이 좋다.

평소 다른 사람보다 쉽게 숨이 차거나 계단을 오를 때 유독 힘들고, 만성 기침이나 가래 증상이 지속된다면 병원을 찾아 폐기능 검사를 받아보는 것이 좋다. 호흡기 질환인 ‘만성폐쇄성폐질환(COPD)’이 의심되기 때문이다.

COPD는 매년 전 세계에서 약 317만명이 사망할 정도로 위험한 질환이다. 하지만 노화에 따른 자연스러운 증상으로 오해해 방치하는 경우가 많아 조기 진단과 치료가 중요하다.

19일 국립보건연구원과 대한결핵 및 호흡기학회에 따르면 COPD는 흡연 등에 따른 유해한 입자나 가스를 흡입했을 때 발생하는 폐의 비정상적인 염증 반응과 기류의 제한이 특징인 호흡기 질환이다.

이 질환에 걸리면 폐포가 망가지고 기관지가 좁아져 공기가 나가는 길이 막힌다. 폐와 기관지가 수년에 걸쳐 서서히 망가지는데, 한 번 나빠진 폐 기능을 되돌릴 수 없다는 점에서 조기 진단과 병의 악화를 막는 치료가 매우 중요하다.

세계보건기구(WHO) 팩트시트에 따르면 COPD 환자는 전 세계적으로 2억5100만명이고, 매년 317만명 가량이 이 질환 때문에 숨을 거둔다고 한다.

폐활량 검사. 질병관리청

이렇듯 상당히 심각한 병이지만, 국내에서는 아직 사람들에게 생소한 질환이다.

국내 40대 인구의 COPD 유병률은 3.2%에 불과하고, 나이가 들수록 유병률이 오르지만, 상당수의 환자가 숨이 가쁜 증상을 그저 노화 때문이라고 생각하고 방치하기 때문이다.

대한결핵 및 호흡기학회 이사장인 유광하 건국대병원장은 “COPD는 예방과 치료가 가능한 질환”이라며 “하지만 인지도가 매우 낮다”고 지적했다.

유 원장에 따르면 2013∼2017년 국민건강영양조사에서 40세 이상의 COPD 진단율은 2.3%에 불과했다. 즉, 실제 환자 1000명 중 병을 인지한 사람은 23명뿐이라는 것이다.

국립보건연구원에 따르면 COPD를 방치함으로써 1조4000억원가량의 국가 경제적 손실이 발생한다. 이 가운데 간병 비용이 40%에 달한다.

COPD는 흡연과 밀접한 연관이 있기 때문에 국내 COPD는 ‘남자병’이라고도 불린다. 실제 2023년과 2024년 성별 사망 원인에서 COPD를 포함한 ‘만성하기도질환’이 연달아 남자 8위에 오르기도 했다.

유 원장은 “COPD의 급성 악화로 병원에 입원하면 사망률이 약 3년 후 50%이고, 7년 후에는 75%”라고 설명했다.

연령별 COPD 유병율 현황. 건국대병원

다만 의료진은 흡연과 무관하게 COPD에 걸린 환자의 비율이 12.9%로, 흡연 외에도 원인이 적잖다고 지적했다.

특히 최근에는 미세먼지 등 대기오염과 인구 고령화로 인해 COPD 환자 수와 질병 부담이 지속적으로 가중되고 있다. 실제 만성하기도질환 사망률은 1989년 9.1%였으나 2019년 12.0%로 급등했다.

이진국 건국대병원 호흡기알레르기내과 교수는 “COPD는 현재 진단도 잘 안되고, 1차 의료기관에서는 COPD 환자 진료를 잘 안 하려고 하기 때문에 대부분의 환자가 상급종합병원에서 치료받고 있다”며 “경증 환자들이 1차 의료기관에서 진료 받을 수 있도록 제도를 개선해야 한다”고 강조했다.

한편, 정부는 국가건강검진 체계를 개선해 폐기능 검사를 일반검진 항목에 포함했다. 이제 56세와 66세가 되면 이 검사를 받게 된다.

폐기능 검사는 왔다 갔다 하는 공기의 흐름을 보는 게 목적이다. 검사 시 폐활량이 적다면 기관지 확장제(흡입제) 검사를 다시 해 COPD 여부를 판단한다.

FVC(노력성 폐활량) 대비 FEV1(1초간 노력성 호기량)이 70% 미만이면 호흡 시 바람이 잘 안 빠진다는 뜻으로 COPD 확진 판정을 받는다

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