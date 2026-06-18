자두, 남동생 떠나고 조카 넷 돌봐…“평생 뒷바라지하며 살 생각”

가수 자두가 세상을 떠난 남동생의 자녀들을 돌보며 살아가는 근황을 전했다.

자두는 지난 17일 공개된 유튜브 채널 ‘CTS기독교TV’의 프로그램 ‘원더풀우먼’에 출연했다.

자두는 “첫째는 중학교 2학년, 둘째는 초등학교 6학년이 됐다”며 “막내도 내년에 학교에 간다”고 조카들을 소개했다. 이어 “첫째와 둘째는 내가 고모라는 걸 조금 부끄러워하는 나이가 됐고, 셋째와 넷째는 아직도 나를 자랑스러워한다”며 웃었다.

최근 온라인에서 화제가 된 조카 체육대회 영상에 대한 뒷이야기도 전했다. 당시 영상에는 자두가 자신의 히트곡 ‘김밥’에 맞춰 춤을 추는 모습이 담겨 많은 관심을 받았다.

가수 자두. 자두 인스타그램 캡처

자두는 “춤을 추려고 한 건 아니었다”며 “남편이 체육대회 종목에 참여하고 있었는데 배경음악으로 ‘김밥’이 나오기 시작했다”고 설명했다. 이어 “저 멀리서 셋째와 넷째가 ‘고모 노래잖아’ 하는 눈빛으로 쳐다보더라”며 “안 하고 싶었지만 결국 나가서 춤을 췄다”고 당시 상황을 떠올렸다.

그러면서 “고모는 너희를 위해서라면 어디서든 뭐든 다 할 수 있다”고 말하며 조카들을 향한 깊은 애정을 드러냈다.

자두는 2021년 TV조선 ‘퍼펙트라이프’에 출연해 “남동생이 작년에 천국으로 갔다”며 “조카가 넷인데 올케 혼자 육아하기 힘들어 우리도 많이 도와주면서 살고 있다”고 밝힌 바 있다. 또한 “아이를 낳게 되면 감사한 일이지만 그렇지 않아도 괜찮다”며 “평생 조카들을 뒷바라지하며 살 생각”이라고 말했다.

2001년 혼성 듀오 더 자두로 데뷔한 자두는 ‘김밥’, ‘대화가 필요해’, ‘팔짜’ 등 다수의 히트곡으로 사랑을 받았다. 그는 2013년 6세 연상의 재미교포 출신 목사와 결혼했다.

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