교촌에프앤비, ‘청년의 꿈' 장학생 50명 선발…장학금 총 1억2500만원 전달

교촌에프앤비는 ‘제6회 자립준비 지원사업’ 첫 활동으로 ‘청년의 꿈’ 장학금 전달과 장학생들을 위한 네트워킹 프로그램을 진행했다고 18일 밝혔다.
서울 중구 초록우산 본부 그린아고라에서 지난 12일 열린 전달식에는 장영진 교촌에프앤비 마케팅부문장과 여인미 초록우산 경기1지역본부장 등 주요 관계자들이 참석해 자립을 준비하는 청년들의 새로운 출발을 응원했다.
교촌은 장학생 50명에게 총 1억2500만원의 장학금을 전달했다. 장학금은 교육비, 생활비, 의료비, 자기계발 등 안정적 자립과 사회진출을 위해 활용된다. 선정되지 않은 지원자들에게도 응원 서신과 교촌치킨 제품교환권 전달로 격려의 마음을 전한다.
교촌은 치맥페스티벌, 브랜드데이 등 체험 프로그램 연계로 네트워킹 프로그램을 이어갈 계획이다. 특히 올해는 자립준비청년과 청소년을 연결한 멘토링 프로그램 ‘교촌으로 잇닿다’를 진행한다.
교촌이 2021년부터 초록우산 어린이재단과 펼친 자립준비 지원사업으로 장학생 총 281명에게 지원한 장학금은 8억1500원에 달한다.
교촌에프앤비 관계자는 “교촌의 자립준비 지원사업을 바탕으로 청년들이 건강한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 꾸준한 지원을 이어나가겠다”고 말했다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지