발전 5개사, 1개사로 다 합친다…통폐합 ‘밑그림’ 공개

발전공기업 5개사(남동·중부·서부·남부·동서)가 결국 1개사로 통폐합될 전망이다. 기후에너지환경부가 추진 중인 연구용역(수행기관 삼일회계법인)에서 이같은 중간결과가 나온 것이다. 2001년 한국전력공사에서 5개사를 분할한 이후 25년 만에 전력산업 구조개편이 실행 단계에 접어들게 됐다.

세종시 어진동 정부세종청사 기후에너지환경부. 뉴시스

기후부는 18일 한전아트센터 대강당에서 ‘에너지전환기 전력공기업들의 새로운 역할 연구’ 중간보고회를 열고 연구용역 중간결과를 공개했다.

용역 수행기관은 발전공기업 5개사 통폐합과 관련해 1사 통합, 권역별 2∼3사 통합, 지주+권역별 2∼3개 자회사 구조 등 3개 대안을 검토했다. 이 중 가장 적합한 대안으로 1사 통합안을 권고했다.

통합 법인의 안정적 출범을 위해 관련 특별법 제정 필요성, 재생에너지 보급 확대와 정의로운 전환을 위한 조직구조 개편 방향, 기존 5개사의 기반시설 활용 방안 등을 주요 검토사항으로 제시햇다.

김성환 기후부 장관은 “발전공기업 구조개편은 단순한 기업 간 통폐합이 아니라 에너지 대전환이라는 시대적 흐름에 기민하게 대응하고 경쟁력을 갖춘 사업구조로 재편하는 것”이라며 “발전공기업과 함께 한국전력공사 등 모든 에너지공기업이 시대적 변화를 선도하며 공적 책임을 다할 수 있도록 혁신을 추진해 나갈 것”이라고 했다.

기후부는 이날 공개된 중간보고를 기반으로 전문가·이해관계자 의견 수렴을 거쳐 오는 7월 중 발전공기업 기능 재편과 구조조정 방안을 수립할 예정이다.

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