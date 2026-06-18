메리츠, 홈플러스 1천억 대출에 추가 보증 조건…파산 위기감

메리츠금융그룹이 기업 회생 절차 중인 홈플러스에 대한 긴급운영자금(DIP) 대출 1천억원 지원을 결정했다.



그러나 대출 실행 조건을 두고 MBK파트너스와 입장 차가 커 홈플러스 회생에는 오히려 빨간불이 들어왔다는 전망이 나온다.

홈플러스 강서점 본사. 연합뉴스

18일 업계에 따르면 메리츠금융은 전날 홈플러스와 MBK파트너스에 보낸 '홈플러스 DIP파이낸싱 관련 최종 제안' 제목의 공문에서 19일 오전까지 1천억원을 에스크로 계좌에 예치하겠다고 밝혔다.



공문에 따르면 메리츠금융은 1천억원을 제외한 회생절차에 필요한 추가 운영자금 및 회생자금 부족분인 1천억원을 MBK파트너스나 그 지정회사가 직접 추가 조달해 에스크로 계좌에 예치하는 등 책임 있는 자금 지원 방안을 제시하라고 촉구했다.



여기에 MBK파트너스의 연대보증은 물론 김병주 회장의 개인 일반보증 제공 의사가 명확히 확인돼야 한다는 조건을 붙였다.



메리츠금융은 "거래 성사를 위해 제시할 수 있는 조건을 모두 제시했으며 할 수 있는 모든 역할을 다했음을 명확히 한다"고 밝혔다. 이번 제안의 유효기간은 법원의 회생계획안 가결 기한인 오는 7월 3일까지다.



시장에서는 홈플러스 회생계획에 필요한 자금을 2천억원가량으로 보고 있다. 이에 따르면 MBK파트너스가 1천억원 수준의 자금을 추가로 조달해야 하는데, 이는 '실현 불가능'에 가깝다는 관측이 나온다.



MBK는 회생절차 개시 이후 약 2천200억원의 자금을 직간접적으로 지원했으며 법인·개인 보증을 제공하는 등 가용 신용을 한계까지 썼다는 입장으로 전해진다.



특히 이미 회사 차원에서 보증을 제공하겠다고 한 만큼 김 회장 등 개인 보증이 추가로 필요한 상황은 아니다라는 입장으로, 메리츠가 제시한 김병주 회장의 개인 보증 역시 제공되기 어려운 상황으로 보인다.



메리츠금융은 MBK의 추가 자금 조달 방안으로 '부동산 신탁재산에 대한 후순위 담보권 설정 동의(Waiver)'를 언급했으나 이 역시 현실성이 떨어진다는 지적이다.



이미 기업회생절차가 개시된 기업의 부동산에 대해 기존 대출기관(대주단)들이 추가적인 후순위 담보권 설정에 동의해줄 가능성은 낮기 때문이다.



업계 일각에서는 수십조 원의 자금을 굴리는 초대형 사모펀드(PEF) 운용사인 MBK파트너스가 홈플러스 파산을 막기 위한 1천억원 안팎의 자금 추가 조달을 거부하는 것은 대주주로서 책임감이 없는 모습이라는 지적도 나온다.

전국민주노동조합총연맹(민주노총) 마트노조 홈플러스지부 등 단체 회원들이 28일 서울 종로구 광화문광장에서 홈플러스 정상화를 촉구하며 청와대 방향으로 삼보일배 행진을 하고 있다. 연합뉴스

메리츠는 MBK가 홈플러스의 대주주이자 경영책임자로서 책임을 다해달라는 입장이지만, 공문에 나온 'MBK의 1천억원 추가 조달 요구'는 DIP 대출의 실행 조건은 아니라고 밝혔다.



MBK와 김병주 회장의 보증이 적법하고 유효하다고 확인되면 대출은 즉시 실행될 것이라고 회사는 설명했다.



최대 채권자인 메리츠금융과 최대 주주인 MBK가 양보 없이 맞서면서 홈플러스는 당장 현금 고갈에 따른 파산 위기로 내몰리게 됐다.



메리츠금융은 추가 자금 집행에 대한 주주 반발 등을 우려하고 있고, MBK는 추가 자금 투입을 꺼리며 양측이 평행선을 그리는 상황이다.



자금 조달이 최종 무산돼 홈플러스가 파산할 경우 당장 연계된 수많은 중소 협력업체의 연쇄 도산 우려가 커진다. 마트 근로자들의 고용 불안 역시 심화하는 등 막대한 사회적 파장이 예상된다.



홈플러스는 이날 보도자료를 통해 이달 말 하림그룹 계열 NS쇼핑으로 매각되는 홈플러스익스프레스가 인수사의 지급보증으로 상품 공급이 정상화된 이후 매출이 빠르게 회복되고 있다고 밝혔다.



지난 8일부터 17일까지 익스프레스의 매출은 전월 동기 대비 48% 증가했으며, 이는 회생 절차 개시 후 실적 부진이 일시적인 상품 공급 차질에 기인한 것임을 보여준다는 설명이다.



마트사업 역시 고객 수요가 견고하며 상품 공급만 제대로 이뤄지면 단기간 내 정상화가 가능한 만큼 회생을 위한 노력이 끝까지 필요하다는 주장이다.



MBK측은 "홈플러스의 모든 구성원이 최선을 다해 회생을 이어가기 위해 노력 중인데 이 과정이 중단된다면 그 모든 희생이 물거품이 되고 많은 이들의 생계가 피해를 입을 위기가 현실화할 것이라 안타까운 상황"이라고 밝혔다.



마트노조 홈플러스지부는 국회와 정부가 홈플러스 정상화를 위해 나서달라며 단식 농성 중이다.

<연합>

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