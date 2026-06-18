국민의힘, 최고위서 지도부 사퇴 놓고 설전

국민의힘이 6·3 지방선거 패배 책임에 따른 당 지도부 총사퇴를 놓고 설전을 벌였다.

우재준 청년최고위원은 18일 국회에서 열린 국민의힘 최고위원회의에서 "우리 지도부가 중앙선거관리위원회 사태가 마무리되는 때에 적어도 가을 전에는 임기를 종료하는 것으로 했으면 좋겠다"며 "그렇다면 적어도 우리 지도부가 이번 선관위 사태를 정치적인 유불리에 따라 이용한다는 불신도 해소할 수 있고 당력도 집중할 수 있다고 생각한다. 그렇게 해주신다면 저부터 장 대표를 돕겠다"고 말했다.

우 최고위원은 "지난 선거 기간 중 지도부가 미국에 다녀왔는데 어떤 비용으로 갔는지, 어떤 목적으로 갔는지 아직까지 아는 사람이 별로 없다"며 "국민 상식에 부합하는 목적으로 간 것인지, 지방선거에 도움을 줬는지 의문"이라고 지적했다.

이에 조광한 최고위원은 "우리 당이 마이크만 잡으면 외계어를 하시는 분들이 많아서 마이크를 잡는 게 몹시 부끄럽다"며 우 최고위원을 비판했다.

정점식 원내대표는 "최고위원회의는 의원총회가 아니다. 이곳에서는 당 지도부의 정제된 의견이 나가고 이재명 정권과 더불어민주당의 폭주를 견제하는 논의의 장이 돼야 한다"고 말했다.

<뉴시스>

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