경제수장들 “美통화정책, 향후 긴축 가능성…취약차주 지원 마련”

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 18일 미국과 일본 등 주요국의 금리인상 움직임에 대해 “거시경제 및 금융시장 영향을 면밀히 분석할 필요가 있다”고 밝혔다.

구 부총리는 이날 정부서울청사에서 확대거시경제금융회의를 주재하고 미국 연방공개시장위원회(FOMC)의 금리동결 결정에 따른 글로벌 금융시장 동향과 중동전쟁에 따른 금융·외환시장 동향 등을 점검하고 대응 방향을 논의했다. 이 자리에는 신현송 한국은행 총재와 이억원 금융위원장, 이찬진 금융감독원장이 참석했다.

구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관이 18일 서울 종로구 정부서울청사에서 민생물가 특별관리 관계장관 TF 회의를 주재하고 있다. 뉴시스

참석자들은 미 연준의 기준금리 동결을 예상된 수순으로 보면서도 “워시 의장 취임 이후 첫 회의에서 연준의 물가안정 의지가 강조됨에 따라 향후 미국 통화정책이 보다 긴축적인 방향으로 진행될 수 있다”고 평가했다. 최근 일본은행(BOJ)과 유럽중앙은행(ECB)이 기준금리를 인상하는 등 주요국의 긴축 기조가 이어지고 있는 만큼, 국내 거시경제와 금융시장에 미칠 영향을 면밀히 점검할 필요가 있다는 데 의견을 모았다. 특히 국내 시중금리 상승으로 부담이 커질 수 있는 취약차주와 취약계층에 대한 지원 방안을 마련하고 금융시장 영향을 지속적으로 점검하기로 했다.

참석자들은 미국과 이란 종전합의 타결이 금융·외환시장에 긍정적 요인으로 작용할 것으로 기대했다. 다만 합의 세부 내용과 이행 상황에 따라 시장 변동성이 확대될 가능성이 있는 만큼 24시간 모니터링 체계를 가동하며 시장안정에 만전을 기하기로 했다.

아울러 금융시장에서 부문간 상호 연관성이 높아지는 점을 고려해 주식과 채권, 외환시장, 부동산 시장까지 포괄하는 통합적인 리스크 점검 체계를 가동해 부문별 리스크와 파급영향 등을 점검해 나갈 계획이다.

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