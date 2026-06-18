서인영, 카이스트 방문 당시 ‘화장실’서 욕 들어

가수 서인영이 과거 ‘카이스트’에서 예능 프로그램을 촬영하던 시절 겪었던 경험을 털어놓으며 솔직한 심정을 전했다. 그는 촬영 초반 예상치 못한 시선을 받았던 일화를 공개했다.
서인영은 17일 공개된 자신의 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’의 영상 ‘천재들만 간다는 카이스트에 입학한 고졸 서인영 (+학식먹방,입학비결 공개)’에서 대전에 위치한 카이스트를 방문했다.
이날 그는 과거 예능 프로그램 ‘서인영의 카이스트’를 통해 인연을 맺은 임윤민, 임두혁을 만나 오랜만에 추억담을 나눴다.
세 사람은 2008년 촬영 당시를 회상하며 다양한 이야기를 이어갔다. 임윤민은 당시 열심히 하는 서인영을 보고 그 이유를 물었고, 그는 “대충하는 게 제일 싫다”고 말했다고. 덕분에 임윤민 역시 동기 부여를 받아 열심히 했고, 해당 학기의 학점이 제일 높게 나왔다고 밝혔다.
또 서인영은 프로그램 초반 쉽지 않았던 적응 과정을 고백했다. 그는 “처음 학교에 왔을 때 화장실에서 욕 들었었다”고 말했다. “옆에서 내가 소변보고 있는데 쟤 왜 왔냐는 식으로 하는 이야기를 들었다”고 밝혔다.
서인영은 당시 학생들의 입장을 지금은 어느 정도 이해할 수 있다고 설명했다. 그는 “다 열심히 하는 친구들인데 내가 갑자기 연예인이랍시고 와서 매일 공부 시간도 못 지키고 오니까 재수가 없었겠다”고 이해했다.
제작진이 서인영에 대해 어떻게 생각하냐고 두 친구에게 물었고, “연예인 서인영이라기 보다는 좋은 누나가 한 명 생긴 느낌이다”고 답했다.
그러자 서인영이 “지금 성격적으로 바뀐 게 있나”고 질문했다. 그러자 임두혁은 “없는 거 같다”고 말했다. 그렇지만 외적으로는 ‘토실토실’이라고 서인영이 살이 오른 모습을 덧붙였다.
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