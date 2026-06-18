김정은, 친구 이름이 ‘이재명’...식당 예약 해프닝 공개

배우 김정은이 자신의 이름과 관련해 겪었던 일화로 웃음을 선사했다.

‘[라디오스타] 게스트는 이재명, 예약자는 김정은... 이름 때문에 손해 본 연예인, MBC 260617 방송’ 영상 속 배우 김정은. MBCentertainment

김정은은 17일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘라디오스타(라스)’에 출연해 이름 때문에 생긴 이야기를 털어놨다. 그는 그동안 제작진으로부터 여러 차례 출연 제안을 받았지만 번번이 고사해왔지만, 이번에는 웃기고 싶어서 출연하게 됐다고 소개됐다.

이에 김정은은 웃음을 보이며 “요즘 살다 보니 웃기는 게 최고인 거 같다”고 말했다. 그는 “만나면 웃기고 어려운 자리에서 웃겨주는 생각이 많이 든다”며 웃음의 중요성을 강조했다.

특집이 마련될 때마다 섭외 연락이 꾸준히 온 점을 말하며 ‘빡빡이 특집’에도 출연 요청을 받아 “장난인 줄 알았다”고 말했다. 이어 “‘이름 때문에 손해를 본 연예인’을 주제로 한 특집에도 연락이 왔었다”고 덧붙였다.

이에 진행자 유세윤이 “‘라스’에서 뽑은 이름 때문에 손해 본 연예인 1위가 김정은이다”고 밝혔다.

“실제로도 국가 원수하고만 어울려 지낸다고 하던데”라고 궁금증을 표하자, 김정은은 “친하게 지내는 커플이 있는데 그중 한 친구 이름이 ‘이재명’이다”고 라고 답해 현장을 놀라게 만들었다.

김정은은 친구와 관련된 일화도 공개했다. 그는 식당 예약을 위해 전화를 걸어 예약자 이름은 김정은이고 동행인은 이재명이라고 말한 적이 있다고. 그러자 상대방이 곧바로 “뭐라고요?”라고 되물었다고.

전화받은 인물은 장난 전화인 줄 알고 전화를 끊었고, 그는 다시 전화를 걸어 “배우 김정은이고, 함께 오는 친구 이름이 이재명이다”고 고 자세히 설명해야 했다고 전했다.

김정은의 유쾌한 일화를 들은 유세윤은 “이제 출발이다”며 그가 들려 줄 재미있는 얘기에 기대감을 드러냈다.

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