美건국기념식 보이콧 잇따르는데…오바마 행사엔 톱스타 총출동

미국 건국 250주년 행사에 대한 보이콧이 잇따르는 와중에 버락 오바마 전 대통령의 기념관 개관식에는 톱스타들이 총출동한다.



17일(현지시간) 영국 일간 텔레그래프 등에 따르면 오바마 전 대통령의 정치적 기반인 시카고에 건립된 '오바마 센터'가 노예해방기념일(준틴스데이)인 오는 19일 공식적으로 문을 연다.

오바마 센터에 전시된 오바마 부부 초상화. 로이터연합뉴스

개관 전날인 18일 열리는 오바마 센터 개관식에는 브루스 스프링스틴, 스티비 원더, 보노, 크리스티나 아길레라, 존 레전드, 더 루츠 등 유명 아티스트들이 대거 참석해 공연을 펼친다.



오바마 재단은 보도자료에서 개관식이 "전 세계 지도자, 예술가, 변화를 주도하는 이들, 그리고 시민들이 함께 모여 오바마 대통령 재임 기간 형성된 가치들을 축하하고 영감을 주는 자리가 될 것"이라고 밝혔다.



공교롭게도 오바마 센터의 성대한 개관식 일주일 후인 25일부터 도널드 트럼프 행정부의 건국 250주년 기념행사 '그레이트 아메리칸 스테이트 페어'가 열린다.



이 행사는 트럼프 대통령 주도 행사라는 점이 알려지자 가수들이 줄줄이 보이콧에 나섰다. 출연하기로 한 아티스트의 절반 이상이 불참 의사를 밝힌 것으로 알려졌다.



지금까지 래퍼 영 MC, 록 밴드 포이즌의 보컬 브렛 마이클스, 컨트리 가수 마르티나 맥브라이드, 펑크 밴드 코모도스 등이 불참을 선언했다.



영 MC는 소셜미디어를 통해 "이 행사가 어떤 정치적 연관성이 있는지에 대해 아티스트들은 한마디도 듣지 못했다"며 뒤늦게 출연을 취소한 배경을 설명했다.



가수들이 줄줄이 공연 라인업에서 이탈하자 트럼프 대통령은 행사에서 직접 마이크를 잡겠다는 뜻을 밝히기도 했다.



트럼프 대통령은 지난달 31일 트루스소셜 게시물에서 "역사상 가장 위대한 대통령으로 불리는 남자인 도널드 트럼프를 데려와 삼류 아티스트를 대신하도록 하려 한다"며 콘서트에서 자신이 직접 연설하겠다고 했다.

<연합>

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