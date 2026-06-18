이제는 반려동물도 ‘호캉스’… 플러프, 하얏트 리젠시 인천과 손잡다

사진제공= 플러프(Fluff)

반려동물을 가족처럼 여기는 ‘펫팸족’이 늘면서, 여름 휴가철을 앞두고 반려동물과 함께 최고급 서비스를 즐기는 ‘럭셔리 펫캉스’ 문화가 자리 잡고 있다.

프리미엄 펫 더마케어 브랜드 플러프(FLUFF)는 하얏트 리젠시 인천의 반려동물 동반 객실 패키지 ‘펫케이션(PET-CATION)’에 참여한다고 16일 밝혔다. 협업 객실은 오는 19일부터 1년간 상시 운영된다.

플러프는 제약 더모코스메틱 기술을 기반으로 반려동물의 피부 장벽과 보습, 피모 컨디션을 전문적으로 관리하는 프리미엄 브랜드다. 양사는 이번 협업을 통해 단순한 동반 투숙을 넘어, 호텔이라는 휴식 공간에서 반려동물에게 체계적인 스킨케어 루틴을 제공할 계획이다.

사진제공= 플러프(Fluff)

패키지 이용객에게는 바디 워시, 바디 트리트먼트, 페이셜 클렌저로 구성된 ‘스킨케어 트래블 키트’와 객실 내 편안한 분위기를 더해줄 ‘펫 프렌들리 캔들’이 웰컴 기프트로 제공된다. 또한, 호텔 내에는 플러프가 지향하는 부드럽고 따뜻한 브랜드 무드를 담아 구름 콘셉트로 조성한 전용 포토존이 마련돼 반려동물과의 추억을 기록할 수 있도록 했다.

플러프 관계자는 “이번 하얏트 리젠시 인천과의 협업은 보호자와 반려동물이 머무는 공간 속에서 프리미엄 스킨케어를 자연스럽게 경험할 수 있도록 기획했다”며 “앞으로도 반려동물과 함께하는 라이프스타일 전반으로 브랜드 경험을 확장해 나갈 것”이라고 말했다.

한편 플러프는 국내 주요 호텔 및 라이프스타일 채널과의 협업을 이어가는 한편, 일본과 미국 등 글로벌 시장에서도 K-더마 기반의 펫 케어 브랜드로 입지를 넓히고 있다.

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