대구서 일본뇌염 바이러스 모기 발견, 질병관리청 ‘일본뇌염’ 경보 발령

사진은 구글 인공지능(AI) 제미나이가 기사를 분석해 생성한 가상 이미지

질병관리청이 전날인 17일 전국에 일본뇌염 경보를 발령했다. 대구 지역에서 채집된 모기 중 일본뇌염을 매개하는 작은빨간집모기가 발견된 데 따른 즉각적인 방역 조치다. 일본뇌염은 아직 뚜렷한 치료제가 없어 예방접종과 모기 회피가 최선이므로 다가오는 휴가철 야외 활동 시 국민들의 각별한 주의가 요구된다.

질병청은 지자체 보건환경연구원과 협력해 일본뇌염을 매개하는 모기인 작은빨간집모기 이외에도 빨간집모기를 감시 대상에 포함해 병원체 감시를 강화했다.

빨간집모기는 도심 내 유기물이 풍부한 소규모 고인물(정화조, 인공용기 등)에 주로 서식하는 특성을 가지며 이번에 검출된 일본뇌염 바이러스는 '빨간집모기'(Culex pipiens)에서 확인됐다.

일본뇌염에 감염된 모기에 물리면 5~15일 잠복기를 거쳐 증상이 나타난다. 대부분 증상이 없거나 발열, 두통, 구토 등 가벼운 증상이 나타난다.

드물게 뇌염으로 진행되면 고열, 발작, 착란, 경련, 마비, 방향 감각 상실 등 증상이 나타나며 이 중 20~30%가 사망에 이를 수 있다. 뇌염의 경우 회복돼도 환자의 30~50%는 손상 부위에 따라 다양한 신경계 합병증을 겪을 수 있다.

국내 일본뇌염 환자는 평균 17명 내외로 발생했다. 대부분 8~9월 첫 환자가 신고되며 11월까지 발생한다. 최근 5년간 일본뇌염으로 신고된 환자(79명)의 특성을 살펴보면 남성이 60.8%로 여성보다 많았고 전체 환자의 65.9%가 60대 이상이었다.

일본뇌염은 효과적인 백신이 있으므로 국가예방접종 대상 아동(2013년 이후 출생자)의 경우 표준 예방접종일정에 맞춰 접종할 것을 권고한다.

또한 과거 일본뇌염 예방접종 경험이 없는 만 18세 이상 성인 중 △위험지역(논, 돼지 축사 인근)에 거주하거나 전파시기에 위험지역에서 활동 예정인 경우 △비유행 지역에서 이주해 국내에 장기 거주할 외국인 △일본뇌염 위험국가 여행자 등에 대해서도 예방접종(유료)을 권장한다.

임승관 질병청장은 “일본뇌염 바이러스 검출 및 경보 발령에 따라 모기 물림 예방 수칙을 각별히 준수하고 국가필수예방접종 대상 아동은 반드시 예방접종을 준수해달라”고 당부하였다.

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