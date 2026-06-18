관악 ‘투자자 매칭데이’ 참가 기업 모집

서울 관악구가 투자 유치를 준비하는 창업기업 10곳을 선발해 투자자와 만나는 자리를 마련한다. 기술과 사업 아이디어는 있지만 투자자 접점이 부족한 창업 초기 기업을 위해 구가 사업 설명과 투자 상담 기회를 제공하겠다는 취지다.



구는 ‘2026 관악S밸리 브릿지 데모데이 및 투자자 매칭데이’에 참가할 기업을 모집한다고 17일 밝혔다.



모집 대상은 공고일 기준 창업을 완료한 기업 중 시드 단계 투자 유치를 목표로 하는 기업이며, 구는 이 가운데 10곳을 선발한다. 참가를 원하는 기업은 26일 오후 2시까지 관악중소벤처진흥원 누리집에서 신청하면 된다. 예선을 통과한 10개 기업은 다음 달 7일 열리는 결선 행사에서 투자사를 상대로 투자설명회(IR)와 심사위원 질의응답을 진행한다. 사업 발표가 끝난 뒤에는 기업별로 20분씩 투자자와 1대1로 상담하는 시간이 주어진다. 참가 기업끼리 후속 협력 가능성을 높일 수 있도록 자유롭게 교류하는 시간도 마련된다.결선 심사를 거쳐 선정된 우수기업 3곳에는 총 600만원의 시상금이 지급된다. 대상 300만원, 최우수상 200만원, 우수상 100만원이다.



박준희 구청장은 “이번 브릿지 데모데이가 유망 스타트업들이 자금 확보의 돌파구를 마련하고 관악S밸리를 무대로 한 단계 도약하는 계기가 되도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

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