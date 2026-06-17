헌재 미제사건 95%가 헌소… “법원에 부메랑 될 것” 우려도

“헌법재판소의 헌법소원 심리 지연으로 피고인이 약 4년간 불확정한 지위에 놓였고, 이 때문에 신속한 재판을 받을 권리 등 헌법상 기본권이 침해됐다고 볼 수 있다.”



서울중앙지법 형사50부(재판장 전보성 형사수석부장)는 17일 헌법재판소의 장기간 심리 지연으로 인한 피고인의 기본권 침해 문제를 지적하며 이같이 밝혔다. 해당 사건 피고인은 2020년 10월 남북교류협력에관한법률 위반으로 기소돼 2022년 5월 1심에서 벌금 300만원 등을 선고받았다. 피고인은 같은 해 1심 법원에 위헌법률심판제청신청을 냈으나 기각되자 헌재에 헌법소원을 냈다. 헌재는 2022년 7월 이 사건을 심판에 회부했다.

서울시 종로구 재동 헌법재판소 게양대에 걸린 헌법재판소 깃발이 바람에 휘날리고 있다. 뉴스1

재판부는 “항소심 법원과 피고인은 해당 사건의 결론의 전제가 되고 있는 헌법소원 결과를 보기 위해 현재 약 4년간 대기하고 있고(기일 추정), 기소된 지 6년 가까이 지난 상황”이라고 언급했다. 재판부는 헌재에 △심사 진행 단계 및 지연 사유 △주심 재판관과 보고연구관 사이의 보고서, 의견서 등 교환 등 심리 경과 △관계기관 의견 조회 여부 등 △동일 쟁점으로 법원에서 대기하고 있는 사건 현황을 파악하고 있는지 등에 대한 답변서를 제출해 달라고 요청했다.



재판부는 “헌재가 법률상·사실상 쟁점을 검토하거나 의문이 있는 경우, 당사자에게 그에 관한 의견 제출을 촉구하는 등 당사자의 절차 참여권을 보장해야 할 필요가 있다”면서 “그러한 조치도 취하지 않은 채 장기간 결론을 내리지 않았다면, 헌법 위반 가능성이 있다”고 지적했다.



또한 이러한 ‘부작위(마땅히 해야 할 의무가 있는 일을 하지 않은 것) 처분’은 ‘명령·규칙 또는 처분이 헌법이나 법률에 위반되는 여부가 재판의 전제가 된 경우에는 대법원은 이를 최종적으로 심사할 권한을 가진다’고 규정한 헌법 제107조 제2항의 심사 권한에 해당한다고 부연했다.



법원이 헌재의 재판지연을 기본권 침해로 본 이번 사안은 선례가 없는 만큼, 법조계 내에서도 의견이 엇갈리고 있다.



먼저 법원 안팎에선 헌재가 재판소원으로 법원 판결까지 들여다보겠다고 한 상황에서 본연의 고유 업무인 헌법소원 심리에 충실하라는 메시지를 던진 것이란 해석이 나온다.



올해 5월 기준으로 헌재의 미제사건은 총 1354건이며 이 중 95%인 1291건이 헌법소원 사건이다. 수도권의 한 부장판사는 “헌재가 재판소원을 빨리하겠다며 속도를 내고 있지만, 법률에 대한 위헌판단 사건은 장기간 미루고 있는 게 많다”면서 “특히 집권당과 정부가 만든 법안에 대해서 위헌판단을 몇 건이나 했을지 모르겠다”고 했다.

반면 헌법연구관 출신인 노희범 변호사는 ‘처분’의 주체는 재판기관이 아닌 행정청 등 다른 국가기관의 처분을 뜻한다고 봐야 한다며 재판부 논리를 반박했다.



노 변호사는 “헌법 제107조 제2항의 ‘처분’은 재판의 전제가 될 때, 법원이 심사할 수 있다고 규정하고 있는데, 유무죄를 판단하는 형사재판에서 근거 법률의 위헌 여부를 심사하는 헌재의 재판지연이 재판의 전제가 된다고 볼 수 없다”면서 “‘처분’에는 헌재의 재판작용 그 자체는 포함된다고 보기 어렵다”고 밝혔다.



일각에선 이번 조치가 법원에 부메랑으로 돌아갈 수도 있다는 우려도 있다.



헌법연구관 출신 다른 변호사는 “재판부 논리대로면 대법원도 서울중앙지법의 재판지연에 대해 판단을 해야 한다는 것인데 법 규범체계에 맞지 않는다”고 했다. 수도권의 한 판사는 “재판에 전제가 되는 사안인 만큼 왜 계속 지연되고 있는지 헌재에 물어보는 것은 충분히 할 수 있지 않을까 생각한다”면서도 “그러나 기본권 침해 여부 심사를 개시한다면서 헌법 107조 제2항을 든 건 낯설다”고 말했다.

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