트럼프 만난 李 “北문제 주도해달라”

이재명 대통령은 주요 7개국(G7) 정상회의에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 만나 “중동전쟁을 해결한 것처럼 북한 문제의 평화적 해결을 주도해달라”고 요청했다. 이에 트럼프 대통령이 북한 문제 해결을 위해 노력하겠다는 의사를 밝힌 것으로 알려지면서 미국 주도의 한반도 대화 기류가 조성될 수 있을지 이목이 집중된다.

“마이 와이프”… 李, 트럼프에 金여사 소개 이재명 대통령과 부인 김혜경 여사가 16일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 공식 만찬에 앞서 도널드 트럼프 미국 대통령과 만나 인사하고 있다. 이 대통령은 트럼프 대통령에게 김 여사를 소개하며 “마이 와이프(My wife)”라고 말했고, 트럼프 대통령은 김 여사와 악수하며 반가움을 표시했다.에비앙=뉴스1

이 대통령은 16일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 G7 정상회의 기념촬영을 앞두고 트럼프 대통령과 약 30초간 마주 서서 대화하는 모습이 포착됐다. 대화 내용과 관련해 강유정 청와대 수석대변인은 서면브리핑을 통해 “트럼프 대통령은 이 대통령에게 남북관계의 근황을 물었고, 이 대통령은 트럼프 대통령이 중동전쟁을 해결한 것처럼 북한 문제의 평화적 해결을 주도해달라고 요청했다”고 밝혔다. 강 수석대변인은 “이에 트럼프 대통령은 북한 문제의 해결을 위해 노력하겠다는 의사를 밝히며 화답했다”고 전했다. 두 정상의 대면은 지난해 10월 경주에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 계기 정상회담 이후 약 8개월 만이다.



이 대통령은 이날 열린 G7 정상회의 공식 만찬에서도 트럼프 대통령 옆자리에 앉아 대화했다. 이 대통령은 트럼프 대통령에게 배우자인 김혜경 여사를 소개하며 “마이 와이프(My wife)”라고 말하는 장면이 카메라에 포착되기도 했다. 청와대는 이 대통령이 “트럼프 대통령과 만찬 시 바로 옆자리에 앉아 우호와 친목을 도모하고 긴밀히 상호 관심사를 논의했다”고 밝혔지만 구체적인 대화 내용은 언급하지 않았다.

이재명 대통령이 16일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 확대회담에서 발언하고 있다. 에비앙=연합뉴스

이 대통령이 트럼프 대통령에게 북한 문제와 관련해 역할을 요청한 것은 지난해 미국에서 열린 한·미 정상회담 당시 트럼프 대통령에게 ‘피스 메이커’ 역할을 당부하고 자신은 ‘페이스 메이커’를 자처했던 흐름과 맞닿아 있다. 트럼프 대통령이 먼저 남북관계를 언급하며 북한 문제를 꺼낸 점도 주목된다. 트럼프 대통령이 지난 13일 사회관계망서비스(SNS)에 2018년 싱가포르 제1차 북·미 정상회담 당시 김정은 북한 국무위원장과 찍은 사진을 올린 것과 맞물려, 이란 문제 이후 북한 문제에 다시 관심을 돌릴 가능성도 제기된다.



G7 정상들도 북한 비핵화 필요성에 뜻을 같이했다. 이들은 17일(현지시간) 발표한 ‘지정학적 현안에 대한 성명’에서 “북한의 핵 및 탄도미사일 프로그램에 대해 깊은 우려를 표명한다”며 “유엔 안전보장이사회의 결의에 따라 북한의 완전한 비핵화를 지지한다는 우리의 입장을 재확인한다”고 밝혔다. 이어 “북한이 납치 문제를 즉각 해결할 것을 촉구한다”며 “북한의 암호화폐 절도와 사이버 범죄에 공동으로 대응할 필요성을 거듭 강조한다”고 덧붙였다.

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