이란 보상만 퍼주고 비핵화는 ‘빈손’… 커지는 트럼프 완패론

미국·이란 간 종전 양해각서(MOU)에 대한 냉정한 평가가 이어지고 있다. 3000억달러(약 454조원) 규모로 알려진 이란 재건기금부터 원유 금수 조치 해제까지 확실한 비핵화 성과도 없이 미국이 ‘퍼주기’에 나섰다는 것이다. 미국 정부 당국과 지지층에서조차 도널드 트럼프 행정부가 이란과의 협상에서 ‘완패’했다는 시각이 확산하고 있다.

16일(현지시간) 블룸버그 등을 통해 일부 알려진 MOU 내용에 따르면 재건기금에 대해 “미국은 역내 파트너 국가들과 함께 이란 재건 및 경제 발전 계획을 수립한다. 이행 방안은 60일 이내 마련한다”고 규정돼 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

로이터통신은 재건기금 전체의 절반이 넘는 자금이 이미 출자 약정된 상태이며, 한국과 일본, 싱가포르, 말레이시아, 미국 기업 등이 거론된다고 전했다. 앞서 카타르가 기금 조성을 제안했으며, 미국 정부의 ‘조율’하에 걸프 국가들과 동아시아 국가들의 민간부문 투자를 전제로 하는 것으로 전해졌다. 걸프국 자본도 상당수 투입될 것으로 해석된다. 대출 제공, 신용공여, 시설 복구 투자 등이 포함될 수 있으며, 투자 대상은 에너지, 물류, 제조업, 운송 인프라 등으로 제시됐다.

미국이 동맹국과 상의 없이 대이란 전쟁을 시작해 놓고 ‘뒤처리’는 동맹국 기업들에 미루는 것이라는 비판이 제기된다. 이 기금은 사실상 ‘보상’ 성격이 강하다. 장기적 관점에서 이란을 원하는 방향으로 끌고 가기 위한 ‘당근’을 제시한 것으로 볼 수 있지만, 미국의 의도대로 이란이 움직여 줄지는 미지수다.

이란 시민들이 17일(현지시간) 수도 테헤란에서 지난 3월 미국·이스라엘의 공습으로 사망한 아야톨라 알리 하메네이 사진이 담긴 대형 광고판 앞을 지나가고 있다. 미국과 이란은 개전 106일 만에 종전 양해각서(MOU) 체결에 합의했으며, 이란은 핵 포기를 조건으로 미국에 재건 지원과 동결자산 해제 등 보상을 받을 것으로 알려졌다. 와나통신 제공, 로이터연합뉴스

트럼프 행정부가 19일 서명 직후 이란 원유 금수 조치를 임시 해제할 것이라는 보도도 나왔다. 제재 면제 대상에는 이란산 석유 판매에 수반되는 금융 거래와 운송, 보험 등 관련 서비스도 모두 포함된다. 원유 수출 관련 제재가 풀리는 것은 1979년 이란 이슬람혁명으로 미국이 자산 동결·무역 제한 등 제재를 시작한 지 47년 만이다. 이란으로서는 당장 상당한 규모의 현금이 유입돼 일부 숨통을 틀 수 있을 전망이지만, 구체적인 조치에 맞춰 보상하겠다는 미국의 기존 ‘행동 대 행동’ 원칙과는 배치된다.

미국은 동결자금 해제를 비롯한 광범위한 제재 완화는 후속 협상 기간 이란이 핵포기 조치를 할 때만 단계적으로 진행한다는 계획이다.

이, 연일 레바논 공습… 꺼지지 않은 전쟁 불씨 16일(현지시간) 레바논 남부 데이르카눈알나헤르에서 한 남성이 이스라엘군의 폭격으로 일가친척 13명이 사망한 집 잔해 위에 꽂혀 있는 헤즈볼라군의 깃발을 바라보며 망연자실하고 있다. 미국·이란이 종전에 합의했으나 이스라엘의 레바논 공격은 지속되면서 이날만 레바논 남부 나바티에 지역에서 최소 4명이 사망했다. 데이르카눈알나헤르=AFP연합뉴스

호르무즈해협 통제권은 이란이 계속 행사할 수 있다는 분석이 나오는 상황이다. 미국 CNN방송은 이날 소식통의 발언을 인용해 현재 종전 합의로는 향후 이란의 호르무즈해협 재봉쇄를 막을 수 없다는 판단을 미 정보당국이 내렸다고 보도했다. CNN은 “이란 신정체제가 세계 경제를 쥐고 흔들 수 있는 강력한 새 무기를 미국과 전쟁의 결과물로 획득했다”고 전했다.

이란 농축 우라늄 처리 문제는 본협상에서 진행되는데, 최종 합의 전까지 이란의 핵 프로그램도 현재 수준으로 유지하기로 한 것으로 알려지면서 당장은 미국이 거둔 실익이 크지 않다는 분석이다.

공화당 등 보수계는 이번 종전 합의가 이란의 핵 개발을 충분히 억제하지 못하고, 이란 정권에 경제적 숨통을 틔워 미사일 등 전력을 재건하도록 도울 수 있다고 우려하고 있다. 잭 키언 전 육군대장은 이날 폭스뉴스와 인터뷰에서 “전해지는 일부 발표 내용을 도저히 납득할 수 없다”고 직격했고, 정치 칼럼니스트 마크 티센도 MOU 관련한 보도 내용을 “완전히 재앙적”이라고 평가했다.

뉴욕타임스(NYT)의 보수성향 칼럼니스트 브렛 스티븐스는 “이란과의 종전 합의는 대참사”라며 “트럼프 대통령은 이란 정권이 즉각 무너지지 않고 에너지 가격이 치솟자 겁을 먹고 스스로 시작한 전쟁을 포기해 버렸다”고 꼬집었다. 미 미주리 과학기술대 메르자드 보루제르디 이란 전문가는 NYT에 “이란이 이처럼 심각한 군사적 패배를 겪고도 외교적 승리를 거둔 것은 전례 없는 일”이라고 밝혔다.

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