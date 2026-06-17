신한금융, 은행·카드·증권·보험 통합앱 공개

신한금융그룹이 은행·카드·증권·보험 전 기능을 단일 애플리케이션에서 이용할 수 있는 새로운 통합 금융 플랫폼 ‘신한 슈퍼SOL’을 공개했다.



신한금융은 17일 서울 중구 본사에서 계열사 대표 및 고객들이 참석(사진)한 가운데 신규 앱을 선보였다. 기존에는 각 그룹사 주요 기능 외에 상세 업무를 실행하려면 개별 앱을 별도 실행해야 했는데, 이제는 모든 업무를 하나의 앱에서 처리할 수 있게 됐다.



인공지능(AI) 에이전트를 도입한 것도 특징이다. 고객이 앱에서 간단한 키워드만 입력하면 금융상품 추천부터, 가입, 관리까지 지원받을 수 있다. 대화만으로 끝낼 수 있는 업무가 50여가지에 달할 만큼 완성도가 높다고 신한금융은 강조했다. 예를 들어 ‘보험료가 빠지는 계좌를 바꾸고 싶다’고 하면 은행과 보험 업무를 차례로 안내하는 식이다.



이날 신한금융은 은행 입출금과 주식 투자 기능을 결합한 하이브리드 계좌인 ‘신한 SOL LINK’도 함께 출시했다. 증권 계좌를 따로 만들거나 자금 이체 없이 은행 계좌 예치 자금을 바로 주식 매매에 활용할 수 있는 계좌다. 주식 매매 수수료는 국내 0.01%, 해외 0.07%로 업계 최저 수준이다.



진옥동 신한금융 회장은 “은행·증권·카드·라이프의 오랜 경계와 단절을 없애 고객 일상에 꼭 필요한 올인원 금융 플랫폼으로 자리매김하도록 하겠다”고 밝혔다.

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