李대통령, G7 확대회의서 '에너지·핵심광물 공급망 회복' 논의

주요 7개국(G7) 정상회의 참석을 위해 프랑스 에비앙을 찾은 이재명 대통령은 17일(현지시간) 확대회의 두 번째 세션인 '모두를 위한 균형적, 포용적, 지속가능한 경제성장 복원' 세션이 참석한다.



이번 세션에는 G7 회원국 및 5개 초청국 정상과 크리스탈리나 게오르기에바 국제통화기금(IMF) 총재, 마티아스 콜먼 경제협력개발 기구(OECD) 사무총장 등이 참석해 글로벌 경제 불균형을 완화하고 전 세계적인 경제성장을 촉진하기 위해 필요한 협력 방안을 논의한다고 강유정 청와대 수석대변인이 서면 브리핑에서 밝혔다.

이재명 대통령이 16일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 확대회담 첫 세션에서 발언하고 있다.

이 대통령은 이 자리에서 글로벌 불균형 성장이라는 세계 공통의 도전 과제 해결 모색을 위해 각국이 대립보다는 조화롭고 우호적인 방식으로 해법을 논의해야 한다고 강조할 예정이다.



또 최근 중동정세 및 호르무즈 해협 사태로 인해 동아시아 지역의 에너지 공급망 취약성이 드러났다는 점을 감안, 중장기 차원의 체계적 대응 방안을 정상들과 논의한다.



더불어 핵심 광물 공급망 회복력 강화를 위한 우리 정부의 노력을 소개하고 이를 위한 국제사회 노력에 동참하겠다는 뜻을 밝힐 계획이다.



이 대통령은 곧이어 G7 정상회의 마지막 세션인 업무오찬에 참석한다.



오찬에는 G7 회원국 및 초청국 정상 이외에 주요 인공지능(AI) 디지털 분야 기업인들이 참여해 '안전, 신속, 효율적인 인공지능 도입 보장'이라는 제목 아래 성장·회복력·사이버안보·미성년자 보호·민주주의 수호 등을 주제로 의견을 교환한다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 16일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 음악회에서 참석국 정상 부부들과 기념촬영을 하고 있다.

이 대통령은 AI 혁신 촉진을 위한 기업의 역할을 강조하는 동시에 AI 혜택을 골고루 확산시키기 위한 정부의 비전을 공유할 예정이다.



특히 AI는 소수를 위한 특권이 돼서는 안 되며 모두를 위한 포용적 성장 도구가 되어야 한다는 점을 부각할 것이라고 강 수석대변인은 전했다.



이와 함께 디지털 공간에서의 안전 확보를 위해서는 정부와 기업이 공동으로 책임을 져야 하며, AI가 악용되지 않도록 정부와 기업이 사이버 안보 역량 강화를 위해 긴밀히 협력하자는 메시지를 발신한다.

<연합>

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