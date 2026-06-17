오리온 노사, 임금협상 타결…창사 ‘첫 파업’ 피했다

오리온 노사가 전면 파업을 하루 앞두고 임금협상에 최종 합의했다.

오리온그룹 강남 신사옥 전경. 오리온그룹 제공

17일 식품업계에 따르면 오리온 영업노동조합과 사측은 전날 오후 2시부터 5시간 넘게 교섭을 진행한 끝에 임금 협상안에 합의했다. 이에 따라 전국민주노동조합총연맹 화섬식품노조 오리온지회가 예고한 전면파업도 철회될 전망이다.

그간 노조는 전 직무 기본급 7.5% 인상과 기본급·수당 비율을 기존 6대4에서 7대3으로 조정하기로 한 노사 합의 이행을 주장했다. 반면 사측은 기존 2% 수준이던 임금 인상률을 3.5%로 상향한 조정안을 제시해왔다.

앞서 오리온 노조는 지난 4~5일 부분 파업을 단행하기도 했다. 이번 부분 파업은 오리온 창사 70년 이래 처음 이뤄진 파업이었다. 파업에는 국내 슈퍼마켓 납품과 판매를 담당하는 영업직 직원 70여명이 참여했다.

하지만 노사가 지난 16일 합의안을 도출하면서 오리온의 첫 노사 갈등은 일단락됐다. 오리온 노조는 합의안에 대한 노조원들의 동의를 얻는 절차를 진행할 예정이다.

오리온 관계자는 “앞으로도 임직원 삶의 질 향상을 우선하는 경영방침을 변함없이 실천해 나갈 것”이라고 말했다.

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