‘눈 찢기’ 인종차별 당한 韓 유튜버, FIFA 초청으로 멕시코전 관람한다

2026 북중미 월드컵 경기장에서 인종차별 피해를 호소했던 한국인 유튜버 이노냥(본명 윤수진)이 국제축구연맹(FIFA)의 공식 초청을 받아 한국과 멕시코의 조별리그 경기를 관람하게 됐다.

이노냥은 최근 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 FIFA로부터 한국과 멕시코의 월드컵 조별리그 A조 경기에 초청받았다고 밝혔다. 해당 경기는 19일(한국시간) 멕시코 과달라하라에서 열린다.

이노냥은 앞서 지난 12일 멕시코 과달라하라에서 열린 한국과 체코의 조별리그 1차전을 관람한 뒤 SNS를 통해 현장 영상을 공개했다.

이노냥 인스타그램 캡처

영상에는 이노냥이 경기장 분위기를 담기 위해 관중석에서 셀프카메라를 촬영하는 도중, 뒤편에 앉아 있던 한 남성이 카메라를 바라보며 양손 검지를 눈 옆에 대고 눈을 길게 찢는 듯한 동작을 취하는 장면이 포착됐다. 이른바 ‘슬랜트 아이(Slant Eye)’로 불리는 이 제스처는 동양인을 비하하는 대표적인 인종차별 행위 가운데 하나로 꼽힌다.

영상은 국내외 SNS와 온라인 커뮤니티를 통해 빠르게 확산했다. 논란이 커지면서 가해 남성의 신원도 드러났다. 그는 멕시코 할리스코주 지역의 한 전문단체 회장직을 맡고 있었던 것으로 알려졌다.

이후 해당 단체는 징계 절차를 거쳐 그를 직위에서 해임했다. 현지 언론과 해외 매체들도 사건을 비중 있게 다루며 비판 여론을 전했다. 국내 팬들은 물론 멕시코 현지 팬들 역시 SNS를 통해 사과와 격려 메시지를 남겼다.

FIFA는 최근 월드컵을 비롯한 국제대회에서 인종차별 근절을 주요 과제로 내세우고 있으며, 경기장 내 차별 행위에 대해 강경 대응 방침을 밝혀왔다.

한편 한국 대표팀은 체코를 2-1로 꺾고 조별리그 첫 승을 거둔 뒤 개최국 멕시코와 조별리그 2차전을 앞두고 있다.

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