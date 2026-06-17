올해 마지막 수능 모의평가 9월 2일 시행…"적정 난이도 유지"

대학수학능력시험(수능) 출제기관인 한국교육과정평가원이 주관하는 올해 마지막 2027학년도 수능 모의평가가 9월 2일 시행된다.



평가원은 17일 2027학년도 수능 9월 모의평가 시행계획을 발표했다.

서울 양천구 종로학원에서 수험생들이 시험을 준비하고 있다. 뉴스1

모의평가는 수험생에게 학업 능력 진단과 보충, 새로운 문제 유형에 대한 적응 기회를 제공하고 수능 응시 예정자의 학력 수준을 파악해 적정 난이도를 유지하기 위해 실시된다. 올해 수능은 11월 19일 치러진다.



평가원은 이번 9월 모의평가 역시 사교육에서 문제풀이 기술을 익혀 반복적으로 훈련한 학생들에게 유리한 문제를 배제하고, 공교육 범위에서 학교 교육을 충실히 받고 EBS 연계 교재와 강의로 보완하면 문제를 해결할 수 있도록 적정 난이도를 유지할 예정이라고 밝혔다.



시험 영역은 국어, 수학, 영어, 한국사, 탐구(사회·과학·직업), 제2외국어/한문 영역이고, 한국사 영역은 모든 수험생이 반드시 응시해야 한다. 나머지 영역은 전부 또는 일부 영역을 선택해 응시할 수 있다.



탐구 영역은 '공통과목+선택과목' 구조가 유지되며 영어와 한국사, 제2외국어/한문 영역은 절대평가가 유지된다.



전 영역이 2015 개정 교육과정에 근거해 출제되며 EBS 수능교재 및 강의와 모의평가 출제의 연계는 간접 연계 방식으로 이뤄진다. 연계율은 영역·과목별 문항 수 기준으로 50% 수준을 유지한다.







접수 기간은 6월 19일부터 7월 1일까지다. 재학생이 아닌 응시생은 1만2천원의 수수료를 내야 한다. 재학생은 무료다.



재학생은 재학 중인 학교에서, 졸업생은 희망에 따라 출신 고등학교 또는 학원에서, 검정고시생 등 출신 학교가 없는 수험생은 현주소지 관할 85개 시험지구 교육청 또는 응시 가능한 학원에 신청하면 시험을 볼 수 있다.



성적 통지표는 9월 29일 배부된다.



고등교육법에 따라 시험 문제가 공개되기 전에 그 전부 또는 일부를 유출하거나 유포해선 안 된다. 이를 위반하면 5년 이하 징역 또는 5천만원 이하 벌금의 처벌을 받을 수 있다.



9월 모의평가 시행계획과 85개 시험지구 교육청 현황은 평가원 홈페이지(kice.re.kr), 수능 홈페이지(suneung.re.kr), EBSi 홈페이지(ebsi.co.kr)에 게시한다. 시도별 비학원생 접수 가능 학원은 수능 홈페이지에서 확인하면 된다.



한편, 온라인 응시는 실사용자 수 감소에 따라 이번 9월 모의평가를 끝으로 종료된다. 2028학년도 수능 6월 모의평가부터 모든 응시자는 지정된 시험장에서 응시해야 한다.

<연합>

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