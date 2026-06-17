곽튜브 "저 코인 안 만듭니다" 사진 도용 피해

유튜버 겸 방송인 곽튜브가 가상자산 프로젝트와 관련해 사진 도용 피해를 입었다고 밝혔다.

곽튜브는 17일 자신의 소셜미디어에 영어로 "나는 한국에서 온 유튜버다. 코인은 시도해본 적도 없다. 그가 내 사진을 훔쳤다"고 밝혔다.

유튜버 겸 방송인 곽튜브가 가상자산 프로젝트와 관련해 사진 도용 피해를 입었다고 밝혔다. 곽튜브 인스타그램 캡처

이어 "살다 살다 코인 사기 도용을 당하네. 저 코인 안 만듭니다. 하필 곽씨네"라고 덧붙였다.

이번 일은 가상자산 프로젝트 '휴머니티 프로토콜' 관련 논란 과정에서 불거졌다. 테렌스 곽의 엑스(X·옛 트위터) 계정 프로필 사진에 곽튜브의 얼굴 사진이 사용되면서 일부 해외 이용자들이 곽튜브를 해당 프로젝트 관계자로 오인한 것으로 보인다.

앞서 휴머니티 프로토콜은 보안 사고 이후 자체 토큰 가격이 급락한 것으로 알려졌다. 외신 등에 따르면 테렌스 곽은 재단 구성원의 개인키 유출과 관련한 보안 사고를 인정했다.

이후 투자자들의 항의가 이어지는 과정에서 테렌스 곽의 계정 프로필 사진이 곽튜브 사진으로 바뀌며 혼선이 커졌다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지