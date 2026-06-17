종전 기대감에 국제유가 80달러 밑으로 ‘뚝’… 18일 석유 최고가격제 ‘유지 전망’

미국과 이란의 종전 합의에 따라 중동전쟁 종료 기대감이 커지면서 국제 유가가 두바이유 기준 배럴 당 80달러 밑까지 내려앉은 가운데, 국내 석유가격 안정세까지 이어지려면 2∼3개월 넘게 걸릴 것으로 예상된다. 다만 석유 최고가격제 종결 여부는 이르면 다음주부터 속도감있게 논의될 전망이다.

17일 유가정보시스템 오피넷에 따르면, 전일 전국 휘발유 평균가격은 2009.14원으로 전일(2009.43원)보다 0.29원 하락했다. 전국 경유 평균가격은 전일 2004.16원으로 전일(2004.35원)대비 소폭 하락했다.

전국 휘발유 가격은 14일까지 2010원대를 유지하다 15일 2009원대로 내려앉았다. 경유 가격은 12일 2005원에서 13일 2004원으로 하락한 뒤 소폭 오르내림을 보이고 있다.

1일(현지 시간) 이란 남부 반다르아바스 인근 호르무즈 해협에 화물선 등 선박들이 정박한 가운데 주민들이 얕은 물에서 패들보드를 타고 있다. AP연합뉴스

◆국제유가 80달러 밑으로 ‘뚝’…국내 가격은 언제쯤

앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 종전 협상이 타결됐다고 발표했다. 이에 따라 종전 기대감이 커지면서 국제 유가는 소폭 하락했다. 산업통상부에 따르면, 국제 두바이유 선물가격은 15일 78.90원으로 12일(83.18원)보다 5.1원 하락했다.

통상적으로 국제 유가 하락세가 국내 유가에 반영되기까지 1∼2개월 소요되는 데 반해, 실제로는 이보다 더 오래 걸릴 것이란 관측이 나온다. 유승훈 서울과기대 미래에너지융합학과 교수 “길게는 3개월 걸릴 수 있다”며 “중동에서 배로 운송하면 통상적으로 2∼3주 걸리지만 그보다 더 걸릴 여지가 있기 때문”이라고 말했다. 김태환 에너지경제연구원 석유정책연구실장은 “현재는 호르무즈 해협 상황상 재고 수급에 병목현상이 심할 것으로 예상되는 만큼, 평소보다 (국내 가격 반영되기까지) 시간이 더 오래 걸릴 것으로 예상된다”고 전망했다

15일(현지 시간) 트럼프 대통령이 프랑스 에비앙에서 주요 7개국(G7) 정상회의를 계기로 에마뉘엘 마크롱 대통령과 회담을 열고 발언하고 있다. AP연합뉴스

◆18일 석유 최고가격제…그대로 유지 전망

이처럼 주유소 판매가격 안정세도 예상되는 가운데, 14주 째 유지 중인 석유 최고가격제 종결 시점에 주목된다. 앞서 김정관 산업부 장관은 석유 최고가격제 종료 시점을 두고 “중동전쟁이 끝나고 호르무즈 해협에서 선박이 정상 운영하며 국제유가가 90달러대에 진입했을 때”로 언급한 바 있다.

이에 따르면 18일에 발표를 앞둔 석유 최고가격제는 그대로 유지될 전망이다. 구윤철 경제부총리 겸 기획예산처 장관은 17일 기자간담회에서 중동 전쟁의 종전 국면으로 국제유가가 배럴당 80달러 초반까지 하락한 것을 두고 “굉장히 굿사인”이라며, 석유 최고가격제 유지 여부를 종합 검토한 뒤 이날 발표한다고 밝혔다. 그러면서도 “발표 전까지 요 며칠 상황이 굉장히 중요하다”며 “상황이 좀 클리어되려면 호르무즈 해협이 확실하게 풀리고 19일 도장도 확실하게 찍고 얼마간 상황을 더 봐야 한다. 당장 최고가격제를 풀었을 때 또 어떤 부담이 나타날지 모르기 때문에 여러 가지를 종합적으로 보고 판단해야 하지 않을까 생각한다”고 말한 바 있다.

14일 서울 서초구 만남의광장 주유소에서 시민들이 주유하고 있다. 뉴시스

◆“종결 여부 신속하게 논의될 듯”

다만 전쟁 국면에 따라 종결 논의는 빠르게 진행될 전망이다. 예정대로라면 다음 최고가격제 발표는 다음달 16일이다. 하지만 그 전에 종결 논의가 빠르게 이뤄질 수 있다는 설명이다. 양기욱 산업부 자원안보실장은 세계일보와 통화에서 이번주 발표되는 최고가격제는 그대로 유지될 것이냐는 질문에 “그렇다”면서도, 그 이후 상황에 대해서는 “전쟁 국면이 빠르게 변하는 만큼 최고가격제 유지 여부에 대한 논의도 신속하게 진행될 예정”이라고 말했다. 이어 “1∼2주 간격으로도 논의돼 상황에 따라 (종결 등 여부를) 발표할 수 있다”고 말했다.

한편 10주 동안 저렴한 가격을 유지하는 이른바 ‘착하디 착한 주유소’가 22일 처음 발표된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지